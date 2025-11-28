Nuevo round entre Trump y Maduro: “Pronto” podría haber operaciones “por tierra” y “estén alerta” - Chilevisión

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió el tono en medio de la tensión con Venezuela y avisó que "muy pronto" podría haber operaciones "por tierra" en el marco del combate al narcotráfico.

En su alocución, el mandatario advirtió que "dejen de enviar veneno a nuestro país".

Recordemos que Estados Unidos venía haciendo noticia con acciones en el mar Caribe contra supuestas 'narcolanchas', en el marco de la operación "Lanza del Sur".

Por su parte, en el contexto del Día de Acción de Gracias, Pete Hegseth, secretario de Guerra del país norteamericano, visitó un portaaviones militar en la zona, lo que también contribuyó a aumentar la tensión.

Repuesta de Maduro: "Sé que jamás le fallarán a Venezuela"

En medio de un acto por el Día de la Aviación Militar Bolivariana, al que no asistió de manera presencial, el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, respondió a su homólogo y envió un mensaje a las Fuerzas Armadas.

"Alertas, listos y dispuestos a defender nuestros derechos como nación, como patria libre y soberana. Sé que jamás le fallarán a Venezuela", dijo el mandatario.

En paralelo, también publicó un video en el que se le ve manejando un vehículo por las calles de Caracas junto a su esposa y un abogado.

Según explica en el registro, este tiene por objetivo mostrar la "normalidad" que se vive por esas horas en la capital venezolana, en pleno ambiente festivo por la Navidad.