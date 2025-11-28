Donald Trump anuncia que suspenderá permanentemente la migración desde países del “tercer mundo” - Chilevisión

El mandatario republicano aprovechó el Día de Acción de Gracias para afirmar que expulsará "a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país".

En el marco del Día de Acción de Gracias, una de las festividades más importantes de Estados Unidos, el presidente Donald Trump envió un mensaje en el que anunció que suspenderá la migración "desde todos los países del tercer mundo".

El mandatario fue hasta la plataforma Truth Social para desear un feliz día a todos "nuestros grandes ciudadanos y patriotas estadounidenses que han sido tan generosos al permitir que nuestro país sea dividido, desorganizado, asesinado, golpeado, asaltado y ridiculizado".

"La población extranjera oficial de Estados Unidos asciende a 53 millones de personas (según el censo), la mayoría de las cuales reciben asistencia social, provienen de países en crisis, o viven en prisiones, instituciones psiquiátricas, pandillas o cárteles de la droga", aseguró.

“Ellos y sus hijos reciben el apoyo de enormes pagos de ciudadanos patriotas que, por su nobleza, no quieren quejarse abiertamente ni causar problemas de ninguna manera. Soportan lo que le ha sucedido a nuestro país, ¡pero hacerlo los está devorando!”, sostuvo en la red social.

Para luego señalar que "esta carga de refugiados es la principal causa de disfunción social en EE.UU., algo que no existía después de la Segunda Guerra Mundial (escuelas fallidas, alta criminalidad, deterioro urbano, hospitales saturados, escasez de viviendas y grandes déficits, etc.)".

Trump suspenderá migración "del tercer mundo"

En un segundo mensaje, Trump tuvo un anuncio en materia de migración: "A pesar de los avances tecnológicos, la política migratoria ha erosionado esos logros y las condiciones de vida de muchos".

"Suspenderé permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo", dio a conocer.

También señaló que “expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos o que sea incapaz de amar a nuestro país. Eliminaré todos los beneficios y subsidios federales para los no ciudadanos de nuestro país".

"Desnaturalizaré a los migrantes que socaven la tranquilidad nacional y deportaré a cualquier extranjero que sea una carga pública, un riesgo para la seguridad o incompatible con la civilización occidental”.