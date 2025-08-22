 Difunden desconocido video de hinchas de Independiente antes de ataque: Acusan que fue planificado - Chilevisión
22/08/2025 13:15

Difunden desconocido video de hinchas de Independiente antes de ataque: Acusan que fue planificado

Las imágenes captaron a un grupo de barristas sacando palos y fierros desde el interior del Estadio Libertadores de América, justo antes de la tragedia que dejó a 19 hinchas chilenos heridos.

Publicado por Gabriela Sambuceti

Un desconocido registro de los graves incidentes de la noche del miércoles en el partido entre Independiente y Universidad de Chile fue difundido durante este viernes.

Se trata de un video que mostraría a hinchas de Independiente manipulando diversos objetos contundentes, como palos y fierros desde el interior del Estadio Libertadores de América, justo antes del trágico ataque.

Las imágenes, difundidas en redes sociales, generaron indignación entre los usuarios, quienes acusaron que los registro demostrarían que se trató de un ataque que estaba planeado.

Acusan ataque planificado

Las imágenes habrían sido captadas la noche de la tragedia en Avellaneda y fueron compartidas inicialmente en una cuenta de Instagram de la barra de Independiente.

Posteriormente, los videos fueron reposteadas por una cuenta de la hinchada de Universidad de Chile, con el mensaje: "Cuando escuchamos al presidente de Independiente decir que ellos no tienen la culpa, habría que mostrarle, entre otras cosas, este video".

De igual manera, acusan que "claramente se aprecia una acción premeditada, sacando elementos guardados para atentar y atacar a mansalva a hinchas del equipo rival".

Si bien los hechos aún están siendo investigados, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ordenó la clausura del Estadio Libertadores de América para este fin de semana.


