VIDEO | “¡Pedí perdón!”: Brutal registro de hincha de Independiente amenazando a chileno - Chilevisión

Conmoción han causado los violentos hechos registrados la noche del miércoles durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile, en el Estadio Libertadores de América. Los graves incidentes dejaron un saldo de 19 chilenos heridos, uno de ellos en riesgo vital. Entre los registros difundidos en las últimas horas, se encuentra un video en el que se muestra a barristas trasandinos amenazando y atacando a un grupo de hinchas de la U, a quienes incluso, entre girtos, los obligaron a pedir perdón.