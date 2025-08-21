 Barrista de Independiente se jactó de asaltar a hinchas azules: Posó con prendas supuestamente robadas - Chilevisión
Minuto a minuto
Ráfagas de hasta 100 km/h: Emiten ALERTA en tres regiones del país por vientos Pulso Ciudadano: Así cambió el apoyo a quienes aspiran a la presidencia en última encuesta Fiscal Occidente Marcos Pastén sufrió encerrona en Pedro Aguirre Cerda: Estaba con su familia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
21/08/2025 18:16

Barrista de Independiente se jactó de asaltar a hinchas azules: Posó con prendas supuestamente robadas

En redes sociales, un fanático del Rojo presumió asaltar y mostrar a la cámara zapatillas presuntamente sustraídas en el Libertadores de América. “Les robamos todo”, dijo.

Publicado por CHV Noticias

Pasadas varias horas de los conocidos y brutales incidentes en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, han seguido conociéndose registros inéditos.

Entre los hechos que tuvieron lugar en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda figuran golpizas, heridas con elementos cortopunzantes y robo de lienzos e indumentaria, entre otros.

Fue este último el que llamó profundamente la atención, pues muestra a hinchas del club local jactarse de sustraer prendas —como zapatillas y elementos identificativos de Universidad de Chile—, así como artículos como celulares y documentos.

Barrista de Independiente se jacta de asaltar a hinchas azules: Posó con zapatillas robadas

A través de Instagram, la cuenta del hincha del Rojo @fede_adb.1 publicó historias en las que se muestran parte de lo que fue la tragedia de Avellaneda.

En una de las historias en particular, se ve al sujeto —junto a varios barristas más— posando con lo que serían zapatillas robadas a hinchas azules en el Estadio Libertadores de América.

El propio seguidor así lo deja claro en el video. "Les robamos todos a los chilenos, jajaja", se lee escrito en la historia. También se oye un: "Chileno pu..., a tu casa".

Mira acá el registro:

Publicidad

Destacamos

Noticias

EXCLUSIVO | Revelan inédita imagen actual de Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil

Lo último

Lo más visto

Rodrigo Vera relató cómo vivió instantes de terror en Avellaneda: “Hay mucho más que no se ha visto”

El periodista de CHV Deportes contó su experiencia durante los trágicos hechos de violencia registrados en el estadio durante el duelo entre Independiente y Universidad de Chile.

21/08/2025

Mario Marcel renunció al Ministerio de Hacienda: Lo que sabe de su salida

Durante este jueves, se informó que el secretario de Estado abandonó su cargo en La Moneda. La ceremonia de cambio de gabinete se realizará en horas de la tarde.

21/08/2025

Cata Vallejos vivió la violenta noche en estadio de Avellaneda: “Están tirando hasta bombas”

La influencer chilena fue testigo de los violentos incidentes entre barristas de Universidad de Chile e Independiente en Argentina. "Qué triste todo, muy lamentable el vandalismo", relató.

21/08/2025

EXCLUSIVO | Revelan inédita imagen actual de Martín de los Santos en peligrosa cárcel de Brasil

Un reportaje de CHV Noticias ahondó en el presente del empresario chileno en la cárcel brasileña Ahmenon Lemon Dantas. Además, tuvo acceso a una fotografía inédita del imputado en el recinto penal.

21/08/2025