Barrista de Independiente se jactó de asaltar a hinchas azules: Posó con prendas supuestamente robadas - Chilevisión

En redes sociales, un fanático del Rojo presumió asaltar y mostrar a la cámara zapatillas presuntamente sustraídas en el Libertadores de América. “Les robamos todo”, dijo.

Pasadas varias horas de los conocidos y brutales incidentes en el duelo entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, han seguido conociéndose registros inéditos.

Entre los hechos que tuvieron lugar en el Estadio Libertadores de América de Avellaneda figuran golpizas, heridas con elementos cortopunzantes y robo de lienzos e indumentaria, entre otros.

Fue este último el que llamó profundamente la atención, pues muestra a hinchas del club local jactarse de sustraer prendas —como zapatillas y elementos identificativos de Universidad de Chile—, así como artículos como celulares y documentos.

Barrista de Independiente se jacta de asaltar a hinchas azules: Posó con zapatillas robadas

A través de Instagram, la cuenta del hincha del Rojo @fede_adb.1 publicó historias en las que se muestran parte de lo que fue la tragedia de Avellaneda.

En una de las historias en particular, se ve al sujeto —junto a varios barristas más— posando con lo que serían zapatillas robadas a hinchas azules en el Estadio Libertadores de América.

El propio seguidor así lo deja claro en el video. "Les robamos todos a los chilenos, jajaja", se lee escrito en la historia. También se oye un: "Chileno pu..., a tu casa".

