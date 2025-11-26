 Cadáver de Celeste Rivas llevaba más de un mes en maletero de auto: Famoso rapero D4vd es el principal sospechoso - Chilevisión
26/11/2025 16:21

Cadáver de Celeste Rivas llevaba más de un mes en maletero de auto: Famoso rapero D4vd es el principal sospechoso

La policía de Los Ángeles continúa investigando la muerte de una joven de 15 años, cuyo cuerpo fue encontrado al interior del auto del músico. Ahora, se dieron a conocer más detalles de las circunstancias de su fallecimiento.

La situación penal del conocido rapero estadounidense D4vd hoy sospechoso de homicidio— parece complicarse luego de que salieran a la luz nuevos hallazgos hechos por la policía.

A mediados de septiembre, las autoridades de Estados Unidos encontraron un cadáver al interior de un automóvil propiedad del músico.  

La víctima fue identificada como Celeste Rivas Hernández, una joven latina de 15 años, y el cuerpo estaba en estado de descomposición, según los primeros reportes. 

David Burke, nombre real del artista y quien estaba originalmente confirmado para la próxima edición de Lollapalooza Chile, pasó a ser investigado por el crimen. La policía lo acusa, además, de no colaborar con la investigación. 

Revelan nuevos antecedentes de hallazgo de cuerpo de Celeste Rivas: D4vd, principal sospechoso, no ha colaborado con la investigación

Tras el hallazgo, los investigadores le practicaron la autopsia a Celeste Rivas, la que arrojó resultados claves que no serán publicados para no poner en riesgo las indagatorias, según indicó el medio local Los Angeles Times.

Por otro lado, el medio People recogió las declaraciones de Scot Williams, jefe de la División de Robos y Homicidios de la policía, quien señaló que el cuerpo no fue decapitado y congelado como se había sugerido inicialmente.

"No la decapitaron. Todo eso de la congelación no tiene sentido. Su cuerpo estuvo en el coche durante semanas", explicó de entrada el uniformado.

En ese sentido, el policía precisó que "aunque hubiera estado congelada cuando la metieron en el auto —de lo cual no hay evidencia que sugiriera que así fuera—, cinco semanas o más en el maletero bajo un calor sofocante en pleno verano no habría dado como resultado que se descubriera un cuerpo parcialmente congelado".

