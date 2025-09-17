 Identifican cadáver en auto de cantante que viene a Lollapalooza Chile: Ambos tienen el mismo tatuaje - Chilevisión
17/09/2025 16:20

Identifican cadáver en auto de cantante que viene a Lollapalooza Chile: Ambos tienen el mismo tatuaje

David Anthony Burke, cantante estadounidense conocido como D4vd, podría enfrentar complicaciones luego que el cuerpo de una menor de edad fuera hallado en un Tesla registrado a su nombre.

Publicado por Sebastián Leyton Ojeda

Confirmaron la identidad del cuerpo en estado de descomposición que fue encontrado la semana pasada en el auto Tesla del cantante D4vd, en Los Ángeles, Estados Unidos.

La fallecida fue identificada como Celeste Rivas, una adolescente de 15 años que fue encontrada dentro de una bolsa en el maletero del lujoso vehículo.

Detalle clave que comparten vícitma y el cantante

Aunque la menor de edad pudo ser identificada mediante un análisis forense, los médicos todavía no han podido establecer su causa de muerte.

Sin embargo, tras estos exámenes apareció un sospechoso vínculo de la víctima con el artista que en marzo se presentará en Lollapalooza Chile, quien llevaba desaparecida más de un año, de acuerdo con su madre.

Según informó el portal estadounidense TMZ, Rivas y D4vd tienen el mismo tatuaje con la palabra "Shhh..." en el dedo índice derecho.

El medio corroboró esta información asegurando que fue la propia mamá quien aseguró que ella tenía el tatuaje en tinta roja. Además, afirmó que su hija le había dicho hace un año que “tenía un novio llamado David”.

Cantante "está cooperando con las autoridades"

De acuerdo con la Oficina del Sheriff de Riverside, Celeste Rivas era de Lake Elsinore. "El Departamento de Policía de Los Ángeles está investigando este incidente como un homicidio", informó en un comunicado.

El cuerpo fue hallado el pasado 8 de septiembre luego que policías de Los Ángeles fueran llamados hasta Hollywood Tow debido a un fuerte olor proveniente del Tesla.

Dicho vehículo se encontraba en un depósito de autos incautados en Hollywood, y está registrado en Hempstead, Texas, a nombre de D4vd, de 20 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke.

Después de que se hiciera pública la noticia, un representante del cantante declaró a NBC: "d4vd ha sido informado de lo sucedido. Y, aunque todavía se encuentra de gira, está cooperando plenamente con las autoridades".

De momento la policía no ha identificado a ningún sospechoso ni ha presentado cargos en el caso. Las autoridades no han revelado más detalles sobre Rivas ni han aclarado tenía algún vínculo con el artista.

