¿En riesgo su show en Chile? Hallan cadáver descompuesto dentro del auto de conocido rapero - Chilevisión

10/09/2025 11:34

¿En riesgo su show en Lollapalooza Chile? Hallan cadáver descompuesto dentro del auto de conocido rapero

El cadáver de una mujer fue hallado dentro del maletero de un vehículo Tesla registrado a nombre del artista, quien confirmó su presencia en un importante festival en Chile en 2026.

Publicado por CHV Noticias

Un macabro hallazgo remece por estas horas al mundo de la música en Estados Unidos, pues la policía de ese país encontró un cuerpo en descomposición dentro del automóvil del rapero D4vd.

Según dieron a conocer medios locales, fueron los vecinos quienes sintieron olor a podrido proveniente de un depósito de autos, por lo que denunciaron a las autoridades.

Hallan cuerpo dentro de auto de conocido rapero D4vd

Tras hacer una revisión, se percataron de la presencia de un cuerpo envuelto en plástico en el maletero de un vehículo de la marca Tesla.

El cuerpo corresponde a una mujer afroamericana, cabello negro, de unos 1,55 metros de alto y 32 kilos de peso.

El caso quedó en manos de la policía, caratulado como presunto homicidio. También se descartó que el vehículo hubiese sido robado y dejado abandonado en el estacionamiento.

¿Quién es D4vd?

D4vd, cuyo nombre real es David Burke, es un conocido rapero en la escena musical.

En 2023 actuó como telonero de la estrella mundial SZA y en 2025 publicó su primer álbum, Withered. Este mismo año, fue nominado a los Kids' Choice Awards en la categoría de artista masculino revelación.

De inmediato, hay varios quienes se preguntaron si esta investigación pone en duda su presencia en el Lollapalooza Chile 2026, donde es uno de los artistas confirmados.  

Hasta el momento, el propio músico no ha confirmado ni descartado nada en redes sociales, donde tampoco ha hecho referencia al incidente. Eso sí, la policía señaló que está colaborando con la investigación.

