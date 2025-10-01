¡Confirmado! Lollapalooza Chile 2026 reveló lineup por día e inició la venta de pases diarios - Chilevisión

El festival, que se llevará a cabo entre el 13 y 15 de marzo, tendrá como headliners a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan.

Lollapalooza Chile oficializó este miércoles sus presentaciones por día e inició la venta de pases diarios para la edición 2026.

El viernes 13 de marzo será encabezado por Sabrina Carpenter, artista norteamericana que se ha transformado en un fenómeno global durante los últimos años.

Deftones, Doechii, Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe y 31 Minutos también serán parte de la maratónica jornada de arranque.

El sábado 14 de marzo, Tyler, The Creator debutará en Chile para mostrar su reciente placa, Don't Tap The Glass (2025), y otras canciones de su discografía.

El segundo día también contará con los shows de Lorde, Turnstile, Los Bunkers, Peggy Gou, Katseye, Orishas, Royel Otis, Judeline y Katteyes, entre otros.

Para el cierre del festival, el domingo 15 de marzo, los colores y el pop de Chappell Roan serán los protagonistas, como también la electrónica de Skrillex y la espectacular voz de Lewis Capaldi.

Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila, Bandalos Chinos, Hesse Kassel, entre otros, también se sumarán al último día de la semana.

Venta de pasos diarios de Lollapalooza Chile 2026

La venta de pases diarios para Lollapalooza Chile ya están a la venta en Ticketmaster.cl.

Cabe mencionar que hay descuentos del 20% para clientes Banco de Chile y usuarios de la App de Cenco Malls.