 ¡Confirmado! Lollapalooza Chile 2026 reveló lineup por día e inició la venta de pases diarios - Chilevisión
Minuto a minuto
“Se gritaban y él la echó”: Revelan inédita grabación en pleno pasillo entre Jean Paul Pineda y su pareja Candidatos presidenciales reaccionaron: Las polémicas por el Presupuesto 2026 anunciado por el Presidente Boric “Una vergüenza”: Jara responsabilizó al Minvu por la demora de reconstrucción en Viña Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco Investigan ataque contra embarazada de 6 meses en Arica: Su expareja fue formalizada
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
01/10/2025 13:07

¡Confirmado! Lollapalooza Chile 2026 reveló lineup por día e inició la venta de pases diarios

El festival, que se llevará a cabo entre el 13 y 15 de marzo, tendrá como headliners a Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator y Chappell Roan.

Publicado por CHV Noticias

Lollapalooza Chile oficializó este miércoles sus presentaciones por día e inició la venta de pases diarios para la edición 2026.

El viernes 13 de marzo será encabezado por Sabrina Carpenter, artista norteamericana que se ha transformado en un fenómeno global durante los últimos años.

Deftones, Doechii, Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe y 31 Minutos también serán parte de la maratónica jornada de arranque. 

El sábado 14 de marzo, Tyler, The Creator debutará en Chile para mostrar su reciente placa, Don't Tap The Glass (2025), y otras canciones de su discografía.

El segundo día también contará con los shows de Lorde, Turnstile, Los Bunkers, Peggy Gou, Katseye, Orishas, Royel Otis, Judeline y Katteyes, entre otros.

Para el cierre del festival, el domingo 15 de marzo, los colores y el pop de Chappell Roan serán los protagonistas, como también la electrónica de Skrillex y la espectacular voz de Lewis Capaldi.

Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila, Bandalos Chinos, Hesse Kassel, entre otros, también se sumarán al último día de la semana.

Venta de pasos diarios de Lollapalooza Chile 2026

La venta de pases diarios para Lollapalooza Chile ya están a la venta en Ticketmaster.cl.

Cabe mencionar que hay descuentos del 20% para clientes Banco de Chile y usuarios de la App de Cenco Malls.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Matrimonios de adultos mayores reciben bono de hasta $463 mil: Revisa requisitos del nuevo monto

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Kramer sorprendió imitando a todos los candidatos presidenciales: Uno de ellos le respondió

A través de Instagram, el comediante promocionó su próximo show parodiando por los actuales aspirantes a La Moneda. Incluso, uno de los imitados le respondió.

01/10/2025

“Una locura”: Eugenia Lemos reveló inesperada complicación que tuvo durante parto de su primera hija

La influencer trasandina recibió a Alegra, su hija junto a su esposo Matías Kosznik a los casi 40 años de edad.

01/10/2025

Responde el SAG: Confirman qué era el extraño cadáver encontrado en casa de Paillaco

Desde el Servicio Agrícola y Ganadero de Los Ríos aseguraron que, una vez recibido el hallazgo, se realizaron todos los peritajes correspondientes para poder dar con el origen de la especie.

01/10/2025

“Sentimos un golpe súper fuerte”: Vecina de Jean Paul Pineda narró incidente previo a detención

La residente del edificio en el que vive el exfutbolista advirtió que no es primera vez que presencian este tipo de episodios y que “el nivel de agresividad que tiene él es increíble”.

01/10/2025