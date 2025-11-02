Quién era el adulto mayor encontrado descuartizado en Coquimbo: Vivía con su hermano detenido por el crimen - Chilevisión

Según información policial, la víctima fue asfixiada por su hermano de 82 tras una pelea al interior de la vivienda que compartían.

El crimen de un adulto mayor de 75 años conmocionó a Coquimbo la mañana de este domingo.

Según la información de Policía De Investigaciones (PDI), el hermano de la víctima, de 82 años, fue detenido tras haber confesado que asesinó y descuartizó.

El sujeto quedó detenido por homicidio con descuartizamiento, aparentemente tras protagonizar una riña.

¿Quién era el adulto mayor fallecido?

La víctima es un adulto mayor de 75 años, quien vivía en la comuna de Coquimbo.

Compartía vivienda con su hermano en el pasaje Libertad en la comuna de Coquimbo y todo indica que los hombres protagonizaron una riña al interior del domicilio.

El informe policial señala que durante una pelea dentro del inmueble, el hermano de la víctima habría confesado que lo asfixió y luego lo descuartizó.

Según la investigación de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el hallazgo ocurrió cuando el hijo de la víctima fue quien alertó a las autoridades tras descubrir el cuerpo ya sin vida de su padre al interior de la vivienda.