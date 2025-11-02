Hermano confesó brutal crimen: Admitió haber asesinado a adulto mayor de 75 años en Coquimbo - Chilevisión

Según información entregada por la Policía de Investigaciones, el imputado de 82 años confesó que asfixió a su hermano menor en la casa que compartían.

Este domingo se confirmó la detención de un hombre de 82 años que confesó haber asesinado y descuartizado a su hermano de 75, en la comuna de Coquimbo.

El hallazgo fue realizado por el hijo de la víctima, quien alertó a las autoridades. Por ahora, el hermano del fallecido es el principal y único sospechoso del crimen.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Antecedentes del crimen

De acuerdo a información entregada por PDI, el hermano de la víctima fue detenido por homicidio con descuartizamiento.

Ambos hermanos compartían domicilio ubicado en la calle Libertad, en Coquimbo.

El asesinato habría ocurrido, según detalla la PDI, "durante una riña dentro del inmueble", cuando "el imputado de 82 años, confesó que asfixió a su familiar de 75 años y lo cercenó".

Por su parte, el subprefecto José Cáceres, Jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, señaló que personal policial "realizó múltiples diligencias policiales por solicitud del Ministerio Público".

La autoridad finalizó indicando que "en estos momentos estamos con una persona, el presunto autor, se trata del hermano de la víctima".

"Fue trasladado a dependencias de la PDI y declaró ante el fiscal de la causa, pasando a control de detención, mientras que los antecedentes del caso serán dados a conocer en la audiencia", añadió.