 Horror en Coquimbo: Adulto mayor de 75 años fue encontrado descuartizado dentro de una vivienda - Chilevisión
Minuto a minuto
“Dijo que iba a cargar el teléfono…”: El último mensaje que envió joven desaparecida hace una semana en La Pintana “De ahí no supimos más de ella”: Padre revela el último chat con su hija desaparecida en La Pintana Enorme incendio en galpones de la Zofri: Fuego arrasó con al menos 2 edificios completos Explosión de camión aljibe dejó un trabajador muerto y otro en riesgo vital en Calama Incendio de gran magnitud afectó a los galpones de la Zona Franca en Iquique
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/11/2025 10:22

Conmoción en Coquimbo: Adulto mayor de 75 años fue encontrado descuartizado dentro de su casa

El hermano de la víctima fue detenido por el crimen que ha conmocionado a la región durante este domingo. El hombre, según la PDI, confesó el asesinato y el modus operandi.

Publicado por CHV Noticias

Impacto ha generado durante la madrugada de este domingo el hallazgo de un cuerpo descuartizado al interior de una vivienda en la comuna de Coquimbo.

La víctima es un adulto mayor de 75 años y habría sido su hijo quien encontró el cadáver.

El hermano de la víctima fue detenido como el hasta ahora único sospechoso del crimen. Desde la Policía de Invstigaciones de Coquimbo indicaron que confesó el crimen.

¿Qué se sabe sobre el crimen?

Al respecto el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena, explicó que el aviso se produjo durante la noche del sábado en el pasaje Libertad.

"Estamos trabajando con personal del Laboratorio de Criminalística, a fin de establecer las causas y circunstancias en que se produjo el hecho", detalló.

La policía regional informó que hay una persona detenida por el delito: Se trata del hermano de la víctima, quien confesó el delito. Ambos son de nacionalidad chilena.

El hombre, siempre según lo detallado por la PDI, reveló que asfixió y cercenó a su hermano tras una riña en la casa que ambos compartían en calle Libertad.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono por Años Cotizados: Con este único requisito puedes sumar casi $100 mil a tu pensión

Lo último

Lo más visto

Hermano confesó brutal crimen: Admitió haber asesinado a adulto mayor de 75 años en Coquimbo

Según información entregada por la Policía de Investigaciones, el imputado de 82 años confesó que asfixió a su hermano menor en la casa que compartían.

02/11/2025

“De ahí no supimos más de ella”: Padre revela el último chat con su hija desaparecida en La Pintana

El padre y hermano de Valentina Alarcón, aseguraron que no han podido comprobar que la joven de 26 años haya llegado al encuentro con barristas de la Universidad de Chile el día en que desapareció.

02/11/2025

La conmovedora despedida de Emilia Noguera a Héctor Noguera: Compartió inéditas fotos de su papá

La actriz compartió a través de sus redes sociales unas tiernas fotografías de su infancia junto al destacado intérprete,

02/11/2025

“No puede pedir...”: Lisandra Silva enfrenta ola de críticas tras venta de coche en redes sociales

La modelo publicó la venta de un coche junto a sus accesorios por un valor de $699.000, precios que algunos internautas consideraron muy elevado.

01/11/2025