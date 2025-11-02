Horror en Coquimbo: Adulto mayor de 75 años fue encontrado descuartizado dentro de una vivienda - Chilevisión

El hermano de la víctima fue detenido por el crimen que ha conmocionado a la región durante este domingo. El hombre, según la PDI, confesó el asesinato y el modus operandi.

Impacto ha generado durante la madrugada de este domingo el hallazgo de un cuerpo descuartizado al interior de una vivienda en la comuna de Coquimbo.

La víctima es un adulto mayor de 75 años y habría sido su hijo quien encontró el cadáver.

El hermano de la víctima fue detenido como el hasta ahora único sospechoso del crimen. Desde la Policía de Invstigaciones de Coquimbo indicaron que confesó el crimen.

¿Qué se sabe sobre el crimen?

Al respecto el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena, explicó que el aviso se produjo durante la noche del sábado en el pasaje Libertad.

"Estamos trabajando con personal del Laboratorio de Criminalística, a fin de establecer las causas y circunstancias en que se produjo el hecho", detalló.

La policía regional informó que hay una persona detenida por el delito: Se trata del hermano de la víctima, quien confesó el delito. Ambos son de nacionalidad chilena.

El hombre, siempre según lo detallado por la PDI, reveló que asfixió y cercenó a su hermano tras una riña en la casa que ambos compartían en calle Libertad.