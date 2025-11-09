 Hombre murió baleado en Quilicura: Fue abordado por un grupo de individuos en plena vía pública - Chilevisión
09/11/2025 08:48

Hombre murió baleado en Quilicura: Fue abordado por un grupo de individuos en plena vía pública

Los atacantes habían estado esperando a la víctima para poder efectuar el delito. El hombre murió en el lugar debido a la gravedad de sus lesiones.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este sábado un hombre fue asesinado a tiros en la comuna de Quilicura, mientras se encontraba en plena vía pública. 

Los hechos ocurrieron en el sector de calle Las Garzas con pasaje Venus cuando la víctima se encontraba por la calle junto a su pareja, momento en que fue abordado por un grupo de sujetos que se encontraban a rostro cubierto.

Los antecedentes del asesinato

Según explicó el fiscal Javier Rojas del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, la persona "fue abordada por sujetos quienes le disparan por la espalda realizando un disparo a corta distancia en la zona torácica con salida de proyectil".

En esa misma línea, detalló que el grupo había estado esperando a la víctima para poder abordarla y murió en el lugar producto de la gravedad de sus lesiones.

Finalmente, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de la misma institución, quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer el caso y dar con el paradero de los atacantes.

