Hombre fue asesinado a tiros en plena vía pública en Peñalolén: Atacante huyó del lugar - Chilevisión

El hombre recibió al menos 6 disparos y fue trasladado al Hospital Dr. Luis Tisné, donde murió producto de la gravedad de sus lesiones.

Durante la tarde de este sábado un hombre fue asesinado a tiros a pasos de su casa en plena vía pública en la comuna de Peñalolén.

Los hechos ocurrieron en el sector de la calle Las Araucarias, donde la víctima fue interceptada por otra persona quien disparó en seis ocasiones y luego huyó del lugar.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Los antecedentes del asesinato

"A corta distancia, realiza alrededor de 6 disparos en contra de la víctima, quien intenta refugiarse en su domicilio, cayendo abatido a pocos metros de dicho inmueble, lugar donde vecinos trasladan a la víctima en un vehículo particular a un servicio de urgencia", explicó el fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, Javier Rojas.

En esa misma línea, agregó: "La víctima, de acuerdo a nuestros sistemas, sí tiene antecedentes por delitos de amenazas en contexto de violencia intrafamiliar".

Tras el ataque, el hombre fue trasladado al SAPU Carol Urzúa y luego derivado al Hospital Dr. Luis Tisné donde murió debido a la gravedad de sus lesiones.

El fiscal Rojas detalló que no se ha podido identificar al atacante aún, dado que ocultó su rostro antes de disparar.

Finalmente, se investiga si se trata de rencillas anteriores y es la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quienes estarán a cargo de las diligencias.

Revisa la publicación de X: