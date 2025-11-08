 VIDEO | Pánico en Mall Arauco Maipú: Delincuentes realizan violento asalto a disparos en tienda - Chilevisión
08/11/2025 18:20

VIDEO | Pánico en Mall Arauco Maipú: Delincuentes realizan violento asalto a disparos en tienda

De acuerdo a registros del momento, se escuchan gritos de clientes y disparos al aire realizados por los sujetos en su huida.

Publicado por CHV Noticias

Durante la tarde de este sábado se registró un violento asalto en el Mall Arauco Maipú, donde un grupo de delincuentes ingresó a una tienda para robar productos.

Según información preliminar de Carabineros, cuatro sujetos premunidos con armas de fuego y a rostros cubiertos asaltaron la tienda Ripley ubicada al interior del centro comercial.

Los individuos sustrajeron una cantidad indeterminada de especies desde el sector de perfumería y ópticas, efectuando disparos al aire en su huida.

Luego, huyeron del lugar retirándose en un vehículo Station Wagon, blanco, marca MG.

De acuerdo a registros, se observa el pánico entre clientes y trabajadores al momento del asalto

Debido al incidente, la tienda afectada y otros locales cercanos bajaron sus cortinas, mientras se activaron los protocolos de seguridad internos del centro comercial.

Mira registros del momento:

