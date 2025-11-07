Conmoción en Chillán: Nieto fue detenido por causar la muerte de su abuela al arrojarle agua hirviendo - Chilevisión

La Fiscalía obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado mientras se lleva a cabo la investigación por el presunto delito de parricidio.

Un joven de 21 años fue detenido por la Policía de Investigaciones acusado de causar la muerte de su abuela al arrojarle agua hirviendo en la comuna de Chillán, en la región de Ñuble.

El hecho ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando el sujeto provocó graves quemaduras a la adulta mayor de 74 años, quien falleció el pasado viernes 31 de octubre debido a la gravedad de las heridas.

"Detectives lograron la detención del imputado por el delito de parricidio, hecho ocurrido el 2 de octubre del presente año, en circunstancias que el imputado arroja por la ventana del baño un hervidor con agua caliente, lugar donde se encontraba su abuela", dijeron desde la institución.

A lo anterior, el subprefecto Raúl Sánchez Escudero, agregó que "a raíz de estas lesiones, la Fiscalía genera una orden de investigar, (...) logrando obtener pruebas importantes, acreditarnos la participación del imputado, además estableciendo la dinámica de los hechos".

Fue así como por instrucción del Ministerio Público, funcionarios de la PDI concretaron la detención del sujeto, para luego presentarlo ante la justicia acusado por el delito de parricidio. De momento, no se ha informado el móvil del presunto crimen.

“Por lo anterior, se gestiona respectiva orden y detención, la cual se materializa el día de hoy (viernes) en horas de la mañana, siendo detenido el imputado y trasladado al Tribunal de Garantía de Chillán para su control de detención”, cerró Sánchez.