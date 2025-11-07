 Conmoción en Chillán: Nieto fue detenido por causar la muerte de su abuela al arrojarle agua hirviendo - Chilevisión
Minuto a minuto
Estuvo 75 días en el SML: ¿Por qué hubo un error en la identificación de estudiante de Viña del Mar? Descubren que Jorge Ugalde escondía un celular en su celda: Lleva 4 días detenido Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas” Evidencia clave del triple crimen en La Reina: La pistola que el imputado compró en un mall chino Polémica por uso de vidrio antibalas en discurso de José Antonio Kast: Lo compararon con Trump
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
07/11/2025 20:15

Conmoción en Chillán: Nieto fue detenido por causar la muerte de su abuela al arrojarle agua hirviendo

La Fiscalía obtuvo la medida cautelar de prisión preventiva contra el imputado mientras se lleva a cabo la investigación por el presunto delito de parricidio.

Publicado por CHV Noticias

Un joven de 21 años fue detenido por la Policía de Investigaciones acusado de causar la muerte de su abuela al arrojarle agua hirviendo en la comuna de Chillán, en la región de Ñuble.

El hecho ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando el sujeto provocó graves quemaduras a la adulta mayor de 74 años, quien falleció el pasado viernes 31 de octubre debido a la gravedad de las heridas.

"Detectives lograron la detención del imputado por el delito de parricidio, hecho ocurrido el 2 de octubre del presente año, en circunstancias que el imputado arroja por la ventana del baño un hervidor con agua caliente, lugar donde se encontraba su abuela", dijeron desde la institución.

A lo anterior, el subprefecto Raúl Sánchez Escudero, agregó que "a raíz de estas lesiones, la Fiscalía genera una orden de investigar, (...) logrando obtener pruebas importantes, acreditarnos la participación del imputado, además estableciendo la dinámica de los hechos".

Fue así como por instrucción del Ministerio Público, funcionarios de la PDI concretaron la detención del sujeto, para luego presentarlo ante la justicia acusado por el delito de parricidio. De momento, no se ha informado el móvil del presunto crimen.

“Por lo anterior, se gestiona respectiva orden y detención, la cual se materializa el día de hoy (viernes) en horas de la mañana, siendo detenido el imputado y trasladado al Tribunal de Garantía de Chillán para su control de detención”, cerró Sánchez.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono Bodas de Plata: Monto actualizado 2025, requisitos y cómo recibirlo sin postular

Lo último

Lo más visto

“Salí por la ventana nadando”: Mujer relata minutos de terror al hundirse su auto en paso nivel de Ñuñoa

La tormenta causó estragos en un paso sobre nivel en la calle Alcalde Eduardo Castillo Velasco, donde la conductora vivió segundos de pánico atrapada dentro de su vehículo.

07/11/2025

VIDEO | La emotiva revelación de género del bebé de Emilia Dides y Sammis Reyes: “Viniste a unirnos”

La pareja utilizó Inteligencia Artificial para crear un video en el que se les ve caminando por un laberinto totalmente blanco, mientras aves rosadas y azules vuelan sobre ellos y recorren los pasillos.

07/11/2025

Lluvia en Santiago: Más de 12 mil clientes se mantienen sin luz en la RM y San Bernardo es la comuna más afectada

SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustible), indicó que a las 08:00 AM de este viernes 7 de noviembre, 12.702 clientes están sin servicio en la región Metropolitana.  

07/11/2025

Revelan declaración de Trinidad Cruz-Coke donde explica lesiones de su esposo Jorge Ugalde

Cabe señalar que Ugalde, se encuentra en prisión preventiva tras ser detenido el pasado lunes y la hermana de la víctima es imputada en la investigación.

06/11/2025