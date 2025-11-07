 Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas” - Chilevisión
07/11/2025 17:20

Nuevas osamentas en fosa de San Vicente de Tagua Tagua: Advierten posible “casa de torturas”

Sobre la identificación de los cuerpos, el fiscal regional de O'Higgins señaló que "tenemos algunos antecedentes, pero deben ser confirmados para informar primero a la familia".

Nuevas osamentas han sido encontradas este viernes en un predio de San Vicente de Tagua Tagua, en la región de O'Higgins, mismo donde ayer se encontró un cuerpo calcinado y otro descuartizado, que estaba enterrado en las faldas de un cerro.

Según explicó esta mañana el fiscal regional de O'Higgins, Aquiles Cubillos, de momento se desconoce si los restos hallados esta jornada "corresponden al cuerpo encontrado ayer descuartizado o a un tercer cuerpo".

"Es materia de los peritajes, pero efectivamente hay unas osamentas que fueron encontradas durante el transcurso de la mañana", recalcó el persecutor.

En cuanto a los cuerpos, Cubillos aprovechó de aclarar que "no tenemos una identificación oficial al respecto" y que "tenemos algunos antecedentes, pero deben ser confirmados para informar primero a la familia".

Investigan posible "casa de torturas" en el lugar

El fiscal de O'Higgins también se refirió a la posibilidad de la existencia de una "casa de tortura" en el lugar: "Esos son antecedentes que tenemos dentro de nuestra investigación que originó la entrada y registro a otros domicilios el día de ayer".

Consultado por la posibilidad de encontrar más cuerpos, señaló que "no lo descartamos, tenemos variedad de información que debemos verificar, para eso hemos traído el equipo de geo radar".

"Vamos a traer más personal, estamos pidiendo refuerzo, porque como ustedes ven, esto es un sector entre urbano y rural, tenemos un cerro aquí en las inmediaciones, y por tanto es bastante amplio y debemos rastrearlo por completo".

"Se trata de un sector muy complejo: tenemos quebradas y desniveles propios de una falda de cerro. Obviamente, el trabajo se complica por eso... si fuera planicie, sería mucho más fácil", agregó sobre el terreno.

Carabineros sumó nuevos recursos en operativo

Cabe recordar que el procedimiento que inició ayer fue liderado por el OS9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Local de San Vicente, y fue resultado de una extensa investigación por microtráfico y una denuncia por presunta desgracia.

“Tenemos 9 personas conducidas a la Comisaría de San Vicente, son dos chilenos y siete extranjeros que está procediendo a realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer en qué calidad y condiciones están”, señaló el general Guillermo Bohle, jefe de la zona O’Higgins.

De momento, el fiscal regional indicó que "seguimos trabajando desde muy temprano", junto con destacar la labor de Carabineros, "a través de las diversas unidades que están instaladas, como Labocar, OS9, y adiestramiento canino. Este viernes, además, hemos sumado un georradar". 

