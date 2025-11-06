Pueden haber más víctimas: Lo que se sabe del macabro hallazgo de los cuerpos en fosa de San Vicente - Chilevisión

Un operativo antidrogas en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua llevó al hallazgo de dos cadáveres en medio de allanamientos en diez domicilios de la localidad de Pueblo de Indios.

El procedimiento fue liderado por el OS9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía Local de San Vicente, y fue resultado de una extensa investigación por microtráfico y una denuncia por presunta desgracia.

Cuerpo calcinado y maniatado

De momento se ha confirmado el hallazgo de dos cuerpos durante una revisión en un terreno ubicado a las faldas de un cerro, en una zona con abundante vegetación y acumulación.

Uno de ellos estaba enterrado, amarrado y calcinado al interior de una fosa séptica.

“Tenemos 9 personas conducidas a la Comisaría de San Vicente, son dos chilenos y siete extranjeros que está procediendo a realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer en qué calidad y condiciones están”, señaló el general Guillermo Bohle, jefe de la zona O’Higgins.

No descartan presencia de más cuerpos enterrados

Por su parte Aquiles Cubillos, Fiscal Regional de O'Higgins, declaró que "en el contexto de esta diligencia hemos encontrado un cuerpo aparentemente de un sujeto, el que se encontraría calcinado y maniatado".

Sobre la posibilidad de un eventual hallazgo de más víctimas enterradas en el lugar, el persecutor indicó que unidades especializadas están desplegadas en el sector debido a la existencia de antecedentes que están siendo verificados en terreno.

“Estamos iniciando un trabajo complejo en un sector amplio y de difícil acceso. No podemos descartar que existan más personas fallecidas enterradas en este lugar”, confirmó Cubillos.

“Estamos viendo todas las líneas investigativas que podrían estar asociadas a este hallazgo. En este minuto existen tres investigaciones que podrían tener relación con estos hechos”, complementó.

Labocar, OS9 y adiestramiento canino trabajan en el lugar

El sitio del suceso está siendo resguardado por personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), mismo que realizará las pericias para determinar la identidad del cuerppo y su causa de muerte.

Unidades especializadas de carabineros se están instalando en este lugar, así como Labocar, OS9, adiestramiento canino y otras unidades especializadas ya trabajan en el lugar.

Los detenidos enfrentan cargos por distintos ilícitos vinculados a droga y armas, pero también "estamos viendo cuál es su participación respecto de los hechos que en definitiva suceden a partir del hallazgo de este cadáver", dijo el fiscal regional.