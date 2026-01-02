Hombre fue asesinado a puñaladas en Cerro Playa Ancha de Valparaíso: Se detuvo a su sobrino en flagrancia - Chilevisión

La víctima se encontraba en celebraciones de Año Nuevo cuando el atacante habría llegado hasta el domicilio para propinarle diversas heridas en la zona del tórax.

Este viernes la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un hombre de 26 años a quien se le acusa de haber asesinado a su tío en la región de Valparaíso.

Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio particular ubicado en la calle Rolando Muñoz en el Cerro Playa Ancha durante este jueves y la víctima es un hombre de 52 años.

¿Qué es lo que se sabe sobre el asesinato?

Los primeros antecedentes señalan que la víctima se encontraba en su casa celebrando por Año Nuevo y bebiendo alcohol, cuando el imputado habría llegado hasta el lugar. Entre ambos había rencillas previas.

En ese momento, el atacante le propinó heridas corto punzantes en la zona del tórax que le causaron la muerte a la víctima.

Al respecto, el jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la PDI en Valparaíso, subprefecto Cristóbal Fernández, señaló que la persona fallecida "corresponde a un hombre chileno de 52 años, sin antecedentes policiales, quien presentaba múltiples heridas cortopunzantes a nivel torácico".

En esa misma línea, explicó que el detenido es un hombre de 26 años que no tiene antecedentes penales y fue detenido en flagrancia, siendo trasladado al Complejo Penitenciario de Valparaíso donde se encuentra recluido.

El Ministerio Público amplió la detención por 48 horas y la formalización se realizará este sábado 3 de enero a las 11:00 horas, mientras que, en paralelo, la Brigada de Homicidios trabaja para esclarecer los hechos y entregar la mayor cantidad de antecedentes en la audiencia.