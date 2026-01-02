 Hombre fue asesinado a puñaladas en Cerro Playa Ancha de Valparaíso: Se detuvo a su sobrino en flagrancia - Chilevisión
Minuto a minuto
“No molestaba a nadie, era muy querido”: Impacto por asesinato de chileno en Costa Rica Murió Gilda Gnecco, médica pediatra que votó en voz alta en nombre de su amiga detenida desaparecida Joven de 19 años es buscado intensamente por la Armada: Volcó su remo y cayó al Lago Llanquihue Temblor sacudió el norte chico del país: Revisa magnitud y zona afectada Diputados de oposición piden salida de ministra Aguilera tras polémica por cirugía
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
02/01/2026 08:18

Hombre fue asesinado a puñaladas en Cerro Playa Ancha de Valparaíso: Se detuvo a su sobrino en flagrancia

La víctima se encontraba en celebraciones de Año Nuevo cuando el atacante habría llegado hasta el domicilio para propinarle diversas heridas en la zona del tórax.

Publicado por CHV Noticias

Este viernes la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la detención de un hombre de 26 años a quien se le acusa de haber asesinado a su tío en la región de Valparaíso.

Los hechos ocurrieron al interior de un domicilio particular ubicado en la calle Rolando Muñoz en el Cerro Playa Ancha durante este jueves y la víctima es un hombre de 52 años.

¿Qué es lo que se sabe sobre el asesinato?

Los primeros antecedentes señalan que la víctima se encontraba en su casa celebrando por Año Nuevo y bebiendo alcohol, cuando el imputado habría llegado hasta el lugar. Entre ambos había rencillas previas.

En ese momento, el atacante le propinó heridas corto punzantes en la zona del tórax que le causaron la muerte a la víctima.

Al respecto, el jefe subrogante de la Brigada de Homicidios de la PDI en Valparaíso, subprefecto Cristóbal Fernández, señaló que la persona fallecida "corresponde a un hombre chileno de 52 años, sin antecedentes policiales, quien presentaba múltiples heridas cortopunzantes a nivel torácico".

En esa misma línea, explicó que el detenido es un hombre de 26 años que no tiene antecedentes penales y fue detenido en flagrancia, siendo trasladado al Complejo Penitenciario de Valparaíso donde se encuentra recluido.

El Ministerio Público amplió la detención por 48 horas y la formalización se realizará este sábado 3 de enero a las 11:00 horas, mientras que, en paralelo, la Brigada de Homicidios trabaja para esclarecer los hechos y entregar la mayor cantidad de antecedentes en la audiencia.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Comenzó a regir el nuevo sueldo mínimo en Chile: ¿A cuánto ascendió el monto?

Lo último

Lo más visto

VIDEO | Mujer fue a depositar monedas y el banco se negó a recibirlas: Esto es lo que dice la ley

Una mujer denunció que el banco no quiso cambiarle monedas para depositarlas en su cuenta. Desde la entidad argumentaron tener un sobre stock de efectivo.

01/01/2026

Joven de 19 años es buscado intensamente por la Armada: Volcó su remo y cayó al Lago Llanquihue

La institución naval activó los protocolos de búsqueda y rescate de un joven de 19 años, quien sigue extraviado. Asimismo, hicieron un llamado "a extremar medidas de seguridad".

02/01/2026

“Y recuerda, nunca regreses...”: El polémico mensaje de George Harris que causó revuelo en redes sociales

Los internautas tomaron la publicación como una indirecta hacia lo ocurrido con su show en el Festival de Viña 2025, por lo que se llenó de críticas.

02/01/2026

Sueldo mínimo en Chile tendrá aumento a partir de 2026: Conoce los montos oficiales

El reajuste está definido por ley y comenzará a regir desde enero de 2026, marcando el último aumento del actual gobierno.

25/12/2025