 VIDEO | Funcionario de la PDI repelió asalto y mató a asaltante en Maipú - Chilevisión
Minuto a minuto
VIDEO | Alarma en Línea 2 del Metro: Encapuchados detienen tren para rayar vagones Sin agua y en pleno verano: las razones del cierre de históricas piscinas en el Cerro San Cristóbal Por muerte de conscripto en Putre: Decretan prisión preventiva para excapitán del Ejército Quedó en prisión preventiva: Así cayó el autor de balacera en edificio “sin ley” de Independencia “Nos estábamos quemando vivos”: El impactante testimonio de damnificada por incendio en Pudahuel
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
28/12/2025 09:06

VIDEO | Funcionario de la PDI repelió asalto y mató a asaltante en Maipú

Un funcionario de la PDI mató de un disparo a uno de los sujetos que lo intentó asaltar durante la tarde del sábado en la comuna de Maipú. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se ve cómo tres individuos se acercan a su vehículo para intimidarlo, logrando el funcionario repeler el asalto y efectuar disparos contra los atacantes, hiriendo de muerte a uno de ellos.  El fiscal Patricio Rosas indicó que las diligencias apuntan a precisar la identidad del fallecido y dar con el paradero de los otros dos involucrados. 

Lo más visto

VIDEO | Salió arrancando: Streamer captó en vivo sismo magnitud 6.0 en Perú

Una joven realizaba una transmisión en redes sociales cuando se vio sorprendida por el fuerte movimiento y tuvo que abandonar rápidamente el lugar.

28/12/2025

VIDEO | Alarma en Línea 2 del Metro: Encapuchados detienen tren para rayar vagones

Cazanoticas reportaron que un grupo de sujetos irrumpió en un tren de la Línea 2 y forzaron la detención de este para luego realizar rayados a lo largo de los vagones.

28/12/2025

Calera de Tango: Investigan femicidio y hallazgo de carta del presunto atacante

Según información preliminar, un hombre de 70 años atacó a su esposa hasta causarle la muerte y luego, al ver presencia policial, se autoinfirió distintos cortes que lo mantienen internado en un centro asistenciasl.

28/12/2025

Buscan a joven desaparecido en Panguipulli: Video lo mostraría corriendo asustado

El hombre fue visto por última vez compartiendo con un amigo en una plaza. La familia apunta a cámaras de seguridad del sector que habrían captado un extraño momento en donde el joven habría salido "arrancando".

27/12/2025
Publicidad