VIDEO | Funcionario de la PDI repelió asalto y mató a asaltante en Maipú - Chilevisión

Un funcionario de la PDI mató de un disparo a uno de los sujetos que lo intentó asaltar durante la tarde del sábado en la comuna de Maipú. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, donde se ve cómo tres individuos se acercan a su vehículo para intimidarlo, logrando el funcionario repeler el asalto y efectuar disparos contra los atacantes, hiriendo de muerte a uno de ellos. El fiscal Patricio Rosas indicó que las diligencias apuntan a precisar la identidad del fallecido y dar con el paradero de los otros dos involucrados.