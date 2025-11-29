 Hallan restos humanos en el balneario principal de Los Vilos - Chilevisión
29/11/2025 17:25

Hallan restos humanos en el balneario principal de Los Vilos

Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de La Serena llegaron al lugar identificar a la víctima.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este sábado se llevó a cabo el hallazgo de restos humanos en la playa principal del balneario de Los Vilos.

Según información preliminar, fueron los transeúntes quienes se percataron de las osamentas humanas, dando aviso inmediato a la Policía de Investigaciones.

En tanto, los restos corresponderían a una extremidad inferior, mientras que aún no se identifica a la víctima.

¿Qué dijo el jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena?

Al lugar llegó el subprefecto José Cáceres, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, quien habló con Diario El Día, señalando que se investigará el lugar para establecer causas o circunstancias del hallazgo.

Personal de esta brigada especializada concurre a realizar el trabajo científico técnico hasta la comuna de Los Vilos, por instrucción del Ministerio Público. Específicamente vamos a desarrollar la investigación para levantar evidencias que ayuden a establecer las causas o circunstancias del hallazgo de restos humanos, en el sitio del suceso que corresponde a la playa principal del balneario".

Luego del procedimiento los datos serán entregados al Ministerio Público y los restos derivados al Servicio Médico legal serán analizados. 

