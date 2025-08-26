 Hallan restos humanos en Los Andes: Podrían ser de hombre desaparecido hace dos años - Chilevisión
Minuto a minuto
Encuentran cuerpo de adulto arrastrado por el río Pilmaiquén durante “ceremonia ancestral” Cinco en total: Se entregan últimos dos sospechosos del crimen de ingeniero en Curacaví “Estoy roto por dentro”: Actor tras Ruperto informó la muerte de su madre a los 83 años
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
26/08/2025 16:38

Hallan restos humanos en megaoperativo en Los Andes: Serían de hombre desaparecido hace 2 años

Durante este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un megaoperativo al interior de una vivienda asociada a una peligrosa banda delictual en Los Andes. Dentro del domicilio se incautaron cerca de 250 kilos de distintos tipos de droga, además de un arsenal de guerra. Asimismo, se efectuó el hallazgo de restos humanos que, según señalaron las autoridades, corresponderían a un hombre que vivía en el sector y que llevaba desaparecido desde 2023. Si bien el cuerpo aún deber ser identificado, la investigación apunta a que la víctima habría sido asesinada e inhumada ilegalmente por la banda.

Lo más visto

“Es el proceso más doloroso de mi vida”: Álvaro Ballero confirma separación tras 17 años de matrimonio

"Le deseo a Ludmila lo mejor, porque para mí seguirá siendo la persona más importante e inspiradora en mi vida", expresó el exchico realiy en una historia de Instagram.

26/08/2025

¿Qué fue de Juan David Rodríguez? El recordado ganador de Rojo que hoy enfrentaría orden de arresto

En el último tiempo, el cantante ha estado envuelto en algunas controversias: Desde su cuestionada aparición en el funeral de Tommy Rey hasta un nuevo lío judicial.

26/08/2025

Femicidio en Argentina: El macabro dato sobre el autor del crimen que conmociona al país

De momento, la principal hipótesis que plantean los investigadores es que se trató de un femicidio seguido de suicidio. Las últimas horas se ha revelado el prontuario del presunto autor del crimen.

26/08/2025

Busca con tu RUT si recibes $678.028: Consulta acá si eres beneficiario del Subsidio Empleo Joven

Para acceder a este beneficio se debe tener entre 18 y 25 años y se puede cobrar de forma mensual o anual.

26/08/2025
Publicidad