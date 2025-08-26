Hallan restos humanos en Los Andes: Podrían ser de hombre desaparecido hace dos años - Chilevisión

Durante este martes, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo un megaoperativo al interior de una vivienda asociada a una peligrosa banda delictual en Los Andes. Dentro del domicilio se incautaron cerca de 250 kilos de distintos tipos de droga, además de un arsenal de guerra. Asimismo, se efectuó el hallazgo de restos humanos que, según señalaron las autoridades, corresponderían a un hombre que vivía en el sector y que llevaba desaparecido desde 2023. Si bien el cuerpo aún deber ser identificado, la investigación apunta a que la víctima habría sido asesinada e inhumada ilegalmente por la banda.