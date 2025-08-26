Megaoperativo terminó con 22 detenidos en Los Andes y más de 250 kilos de droga incautados - Chilevisión

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este martes a 22 personas en un megaoperativo en la comuna de Los Andes, que permitió desbaratar una organización criminal que se dedicaba a la venta de drogas y el lavado de activos.

Los detenidos, 20 chilenos y dos de nacionalidad venezolana, son parte de la agrupación denomonida "La banda guatón Franklin" que se dedicaban a cometer ilícitos con gran poder de fuego.

Sumado a eso, dentro de una de las parcelas que se allanaron se realizó el hallazgo del cuerpo de uno de lo miembros de la misma banda.

Incautaron más de 250 kilos de droga

El trabajo de la policía permitió que se incautaran 10 vehículos, 20 armas de fuego, cargadores, más de 4000 cartuchos de municiones, dinero en efectivo y más de 250 kilos de marihuana y cocaína.

En cuanto al armamento, se encontraron fusiles de guerra, armas modificadas, cargadores y adaptadores.

Tras la formalización de cargos siete de los detenidos quedaron en prisión preventiva por los delitos de Infracción a la Ley de Drogas, Armas y Lavado de Activos.

Además, se incautaron más de 20 armas de diferentes tipos:

Fusil

Pistolas

Revólver

Escopetas

Cuatro mil cartuchos de munición

Vehículos

Propiedades



"El avalúo total de la droga alcanza los $1300 millones de pesos”, detalló en el punto de prensa el prefecto Christian Chávez, jefe (s) de Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Jenaco).