Revelan identidad de cuerpo encontrado en el mar de La Serena: Corresponde a joven desaparecido - Chilevisión

28/11/2025 12:46

Revelan identidad de cuerpo encontrado en el mar de La Serena: Corresponde a joven desaparecido

El hallazgo se produjo este jueves en medio de un patrullaje de la Armada, donde se divisó el cuerpo a media agua.

Publicado por CHV Noticias
Imagen referencial | Agencia Uno

Este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la identidad del cuerpo encontrado flotando en el mar de La Serena, en la región de Coquimbo.

Según consignó el medio local El Día, el cadáver corresponde a Alejandro Cabrera Iturriaga, joven argentino de 17 años que desapareció el 17 de noviembre en la bahía de Coquimbo.

El hallazgo se produjo este jueves en medio de un patrullaje de la Armada, donde se divisó el cuerpo a media agua.

La identidad fue corroborada tras peritajes de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística Regional.

En paralelo, el Servicio Médico Legal (SML) realizó exámenes tanatológicos y la PDI gestionó diligencias internacionales ante el Consulado de Argentina para acceder a registros huellodactilares.

¿Quién era el joven argentino encontrado muerto en La Serena?

Alejandro Cabrera (17) desapareció el 17 de noviembre, tras ser arrastrado por las olas en la playa Cuatro Esquinas de La Serena, mientras disfrutaba de un paseo.

Según antecedentes preliminares, Cabrera ingresó al mar junto a otros cuatro jóvenes, pese a que el balneario no está habilitado para el baño.

Una fuerte corriente los sorprendió, pero gracias a la rápida acción de un ciclista que se lanzó al agua, los cuatro acompañantes lograron ser rescatados con vida.

Alejandro, sin embargo, no pudo salir y fue arrastrado mar adentro.

El joven trasandino vivía hace un año en La Serena, en el sector de Altovalsol, y actualmente estaba cursando tercer año medio en el Liceo Gabriela Mistral de dicha ciudad.

Publicidad

