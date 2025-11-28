Revelan identidad de cuerpo encontrado en el mar de La Serena: Corresponde a joven desaparecido - Chilevisión

El hallazgo se produjo este jueves en medio de un patrullaje de la Armada, donde se divisó el cuerpo a media agua.

Este viernes, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó la identidad del cuerpo encontrado flotando en el mar de La Serena, en la región de Coquimbo.

Según consignó el medio local El Día, el cadáver corresponde a Alejandro Cabrera Iturriaga, joven argentino de 17 años que desapareció el 17 de noviembre en la bahía de Coquimbo.

El hallazgo se produjo este jueves en medio de un patrullaje de la Armada, donde se divisó el cuerpo a media agua.

La identidad fue corroborada tras peritajes de la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística Regional.