Escuchó gritos y se lanzó en ayuda: Transeúnte rescató a 4 de 5 adolescentes arrastrados por el mar - Chilevisión

El joven desaparecido tiene 17 años y estaba bañándose en la playa junto a otros cuatro amigos en un sector no habilitado cuando fueron arrastrados por la fuerte marea.

Un amplio operativo se realiza en la zona costera de La Serena por la desaparición de un adolescente durante la tarde de este lunes.

Justo en ese momento transitaba por el lugar un individuo, identificado como Francisco Boldo, quien iba en su bicileta por la orilla de la playa cuando se percató de la emergencia. "Escuché gritos adentro y me lancé a ayudarlos", afirmó a el diario El Día.

"Habían cinco jóvenes. Rescaté a cuatro; me faltó uno, se me fue de las manos. Estaba solo y no pude hacer más", explicó

Además, Boldo indicó que permaneció más de 30 minutos dentro del mar intentando mantener a los adolescentes a flote hasta la llegada del personal naval.