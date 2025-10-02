Habría un enigmático elemento: Lo que encontraron en las maletas con un cuerpo en Pudahuel - Chilevisión

La causa de muerte es materia de investigación y está siendo indagada por los especialistas pertinentes. "Sera corroborada cuando se haga la autopsia del Servicio Médico Legal", dijeron desde Fiscalía.

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) realizó un operativo durante el miércoles en Pudahuel por el hallazgo de dos maletas que en su interior contenían restos humanos.

Fue un transeúnte el que alertó a Carabineros, institución que luego informó a Fiscalía ECOH, quienes a su vez instruyeron las pericias correspondientes a la Brigada de Homicidios de la PDI y al Servicio Médico Legal.

"Se trata de un delito de homicidio que se está investigando en donde habría una persona de sexo masculino, tez morena, aproximadamente unos 40 años de edad en donde se está viendo la causa precisa de la muerte", informó el fiscal ECOH, Milibor Bugueño.

Hasta el momento, agregó, "lo que se ha verificado (...) son las distintas extremidades y partes del cuerpo de esta misma persona que se encontró. La mayoría de las heridas que se están viendo hasta el momento son post mortem".

La causa de muerte es materia de investigación y está siendo indagada por los especialistas pertinentes. "Sera corroborada cuando se haga la autopsia del Servicio Médico Legal", subrayó.

Habrían encontrado rosario en una de las maletas

El persecutor también mencionó que los primeros antecedentes apuntan a que se trataría de una muerte reciente. "Probablemente pudo haber sido dejado el día de hoy", puntualizó.

Consultado sobre el posible hallazgo de un rosario al interior de una de las maletas, Bugueño afirmó que todos los elementos están siendo levantados y verificados como materia de prueba.

Por su parte, el subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios, confirmó el trabajo en el sector de Noviciado de Pudahuel, “lugar en el cual en horas del mediodía fueron encontradas dos maletas en cuyo interior se encontraba el cuerpo de una persona fallecida”.