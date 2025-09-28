 Habría conflicto previo: Una persona murió a tiros y tres están lesionadas tras fiesta en El Bosque - Chilevisión
28/09/2025 09:02

Habría conflicto previo: Una persona murió a tiros y tres están lesionadas tras fiesta en El Bosque

En el ataque hay más de un autor y las primeras diligencias apuntan al uso de varias armas, entre ellas, una escopeta.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este domingo el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía (ECOH) se dirigió hasta la comuna de El Bosque tras el homicidio de una persona en plena vía pública.

Los hechos ocurrieron en el pasaje La Plata a eso de las 03:00 horas tras el término de una fiesta "a consecuencia de un conflicto previo entre personas que vivían en el sector", según explicó el fiscal ECOH, Miguel Ángel Orellana.

¿Qué pasó en el ataque?

En ese contexto, se provoca una discusión; sin embargo "un grupo de personas que habían participado dentro de este conflicto volvieron hasta el lugar en que este se produjo (...) y realizaron múltiples disparos", agregó el fiscal.

En esa misma línea, murió una persona y otras tres resultaron lesionadas, pero fuera de riesgo vital, las cuales fueron trasladadas al Hospital El Pino.

Los primeros antecedentes indicaron que el ataque se produjo con distintas armas de fuego "porque hay evidencia balística que así lo permite concluir", explicó el fiscal Orellana, quien además detalló que hay municiones de escopeta.

Los involucrados en el hecho serían personas que se conocían con anterioridad y habría más de un autor en el crimen, por lo que los equipos policiales trabajan para dar con su paradero.

Revisa la publicación de X:

