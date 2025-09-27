Padre encontró a las víctimas: Lo que se sabe de la investigación por parricidio en Chiguyante - Chilevisión

El padre de las víctimas fue quien los encontró dentro del domicilio cerca de las 20:00 horas. Primero halló a su hijo y alertó a las autoridades, para posteriormente encontrar el cuerpo sin vida de su hija.

La tarde de este viernes ocurrió un presunto parricidio en la comuna de Chiguayante, región del Biobío, donde una mujer, quien se ha convertido en persona de interés en la investigación, habría disparado contra sus dos hijos, un hombre y una mujer.

La mujer murió en el sitio del suceso, mientras que el hombre permanece en riesgo vital en el Hospital Regional de Concepción.

Según informaron las autoridades, la madre de ambos huyó del lugar luego de lo sucedido y actualmente se encuentra desaparecida.

Lo que se sabe del crimen en Chiguayante

En primera instancia, el fiscal ECOH Matías Arellano señaló que al interior del domicilio "habría fallecido una mujer, ella tendría 39 años de edad. En el mismo domicilio fue encontrado su hermano, que tendría 33 años de edad, que se encuentra actualmente con riesgo vital".

"Ambos presentaban impactos balísticos en sus cabezas, provocadas por armas de fuego, y esos son los antecedentes que hay durante la investigación", agregó.

Posteriormente el subprefecto Enrique Guzmán, jefe de la BH Concepción, informó que fue el propio padre de las víctimas quien los halló al interior del domicilio cerca de las 20:00 horas. Primero encontró a su hijo y dio aviso a las autoridades, tras lo cual se descubrió el cuerpo sin vida de su hija.

El padre quedó en calidad de testigo, mientras que la madre, quien escapó del lugar y se encuentra desaparecida, se convirtió en "persona de interés" para las policías que investigan un posible caso de parricidio.

En el sitio también fue hallada un arma de fuego, actualmente sometida a peritajes para determinar si está inscrita.

Por otro lado, detalló que ninguno de los integrantes de la familia presenta antecedentes policiales.