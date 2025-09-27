 Funcionario de la PDI frustró asalto en su contra en La Florida: Uno de los delincuentes murió - Chilevisión
Minuto a minuto
Reportaje de CHV Noticias va tras la huella de Bernarda Vera: ¿Desaparecida o sobreviviente? ¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera Imputado le robó la mochila a abogado que le rebajó medida cautelar: Quedó en prisión preventiva Empate en el primer lugar: Así han variado las preferencias presidenciales según Panel Ciudadano UDD Sismo remeció al norte del país: Conoce la magnitud y el epicentro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/09/2025 07:58

Funcionario de la PDI frustró asalto en su contra en La Florida: Uno de los delincuentes murió

Un grupo de cinco personas abordó al funcionario. De ellos, uno murió en el lugar y los otros cuatro huyeron en distintas direcciones, por lo que se trabaja para identificarlos.

Publicado por CHV Noticias

Durante la noche de este viernes, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un asalto del que era víctima y mató a uno de los delincuentes en la comuna de La Florida.

Los hechos ocurrieron en el sector de las calles Trinidad Oriente con Manuel Rodríguez, donde el funcionario se estacionó para consumir alimentos que había comprado en un local de comida rápida, una vez terminada su jornada laboral.

PDI frustró robo en La Florida

En ese contexto, fue abordado por cinco sujetos, quienes portaban armas de fuego y pretendían robar el vehículo en el que la víctima se encontraba.

"Al verse intimidado, extrae su arma fiscal de cargo y percuta alrededor de ocho disparos, de los cuales dos impactan en un antisocial, en el rostro y en el cuello, y fallece de inmediato en el lugar", señaló el teniente Rodrigo Bustos de Carabineros.

El delincuente que murió no ha podido ser identificado, mientras que el resto de los atacantes huyeron del lugar en distintas direcciones.

Finalmente, los equipos policiales se encuentran trabajando para determinar la identidad de todos los involucrados, esclarecer los hechos y dar con el paradero del resto de los atacantes.

Publicidad

Destacamos

Noticias

¿Desaparecida o sobreviviente? CHV Noticias emitirá exclusivo reportaje sobre el caso de Bernada Vera

Lo último

Lo más visto

Padre encontró a las víctimas: Lo que se sabe de la investigación por parricidio en Chiguyante

El padre de las víctimas fue quien los encontró dentro del domicilio cerca de las 20:00 horas. Primero halló a su hijo y alertó a las autoridades, para posteriormente encontrar el cuerpo sin vida de su hija.

27/09/2025

“Mi hijo dio su único concierto”: Mariana Derderían agradeció emotivo homenaje de Manuel García

Manuel García tuvo una función este viernes donde puso un audio del pequeño Pedro cantando su canción "El Reproche" y luego la interpretó en honor a él y a su madre, Mariana Derderián,

27/09/2025

Episodio de VIF terminó con el agresor muerto en Iquique: Sobrino de la víctima intervino

Los hechos ocurrieron a eso de las 07:00 horas de este sábado, cuando la víctima se encontraba compartiendo con un grupo de personas, momento en que fue agredida por su pareja.

27/09/2025

“Se dejó llevar por el fanatismo”: Naya Fácil ofreció disculpas públicas tras polémica en Japón

La influencer aseguró que intentó comprar el afiche, pero se trataba de un aviso publicitario y aseguró que su hermana se encuentra muy afectada por los comentarios en redes sociales.

27/09/2025