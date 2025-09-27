Funcionario de la PDI frustró asalto en su contra en La Florida: Uno de los delincuentes murió - Chilevisión

Un grupo de cinco personas abordó al funcionario. De ellos, uno murió en el lugar y los otros cuatro huyeron en distintas direcciones, por lo que se trabaja para identificarlos.

Durante la noche de este viernes, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un asalto del que era víctima y mató a uno de los delincuentes en la comuna de La Florida.

Los hechos ocurrieron en el sector de las calles Trinidad Oriente con Manuel Rodríguez, donde el funcionario se estacionó para consumir alimentos que había comprado en un local de comida rápida, una vez terminada su jornada laboral.

PDI frustró robo en La Florida

En ese contexto, fue abordado por cinco sujetos, quienes portaban armas de fuego y pretendían robar el vehículo en el que la víctima se encontraba.

"Al verse intimidado, extrae su arma fiscal de cargo y percuta alrededor de ocho disparos, de los cuales dos impactan en un antisocial, en el rostro y en el cuello, y fallece de inmediato en el lugar", señaló el teniente Rodrigo Bustos de Carabineros.

El delincuente que murió no ha podido ser identificado, mientras que el resto de los atacantes huyeron del lugar en distintas direcciones.

Finalmente, los equipos policiales se encuentran trabajando para determinar la identidad de todos los involucrados, esclarecer los hechos y dar con el paradero del resto de los atacantes.