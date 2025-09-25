Pasajero fue apuñalado en pleno andén de Metro de Santiago: Carabineros detuvo al agresor - Chilevisión

La víctima fue trasladado de urgencia a un centro asistencial. Metro de Santiago mantuvo el servicio interrumpido por cerca de 20 minutos.

Durante la mañana de este jueves, un hombre fue apuñalado en pleno andén de la estación Franklin del Metro de Santiago.

Personal del SAMU y Carabineros se trasladaron al lugar para atender a la víctima. Además, se confirmó la detención del agresor, quien estaba en compañía de otras personas al momento de los hechos.

Funcionarios de la empresa de transporte público realizaron los primeros auxilios a la víctima y evacuaron a los pasajeros que se encontraban a esa hora en la estación.

Producto de lo anterior, Metro interrumpió por cerca de 20 minutos el servicio en Franklin.

08:00hrs. 🟡Desde este momento estación Franklin #L2 se encuentra disponible solo en dirección Vespucio Norte, por procedimiento de salud. — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 25, 2025

Lo que se sabe del hombre apuñalado en Metro Franklin

Según información preliminar, el conflicto habría comenzado al interior de un vagón.

Durante un punto de prensa con el gobierno, Guillermo Muñoz, presidente de Metro, fue consultado sobre este violento hecho y afirmó que el servicio "sigue siendo un espacio seguro para todas las personas".

"Este tipo de eventos, afortunadamente por ese mismo equipo de seguridad, permitió controlarlo oportunamente", afirmó Muñoz.

"Efectivamente, hubo una riña al interior de la estación. Pero la persona que cometió este acto se encuentra detenida", agregó.

En tanto, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial en estado grave.