ACTUALIZACIÓN | Ya están operativas: Metro debió suspender servicio en 7 estaciones de Línea 1 - Chilevisión

De acuerdo a la información entregada por la empresa, la emergencia afectó tramo entre Universidad de Santiago y San Pablo.

Durante la mañana de este jueves, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en 7 estaciones de la Línea 1, pero ya están nuevamente operativas.

Cerca de las 9:50 de la mañana, la compañía de trenes subterráneos informó que se normalizó el funcionamiento.

El tramo que se vio afectado fue entre Los Dominicos y Estación Central.

09:51hrs.🟢 Se normaliza el servicio de trenes en #L1 https://t.co/cF2eRi0MzO — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 25, 2025

¿Qué pasó en Metro este jueves?

De acuerdo a lo publicado por la empresa, las estaciones de Metro cerradas y sin detención son:

U. de Santiago

San Alberto Hurtado

Ecuador

Las Rejas

Pajaritos

Neptuno

San Pablo

Desde Metro agregaron que se trataría de una persona en la vía.

Este hecho no tiene relación con lo ocurrido en la estación Franklin de la Línea 2, donde un hombre fue apuñalado en el andén por razones que aún están en investigación durante la mañana de este jueves .

De igual forma, la compañía puso a disposición en su sitio web un justificativo para quienes hayan visto retrasados sus viajes producto de la interrupción del servicio en la Línea 1

Para descargar, puedes hacer click en en el justificativo para ser dirigido al sitio web de Metro donde podrás obtener el documento oficial.