 ACTUALIZACIÓN | Ya están operativas: Metro debió suspender servicio en 7 estaciones de Línea 1 - Chilevisión
Minuto a minuto
Polémica en edificio quemado en Santiago: Vecinos acusan que siguen pagando gastos comunes Fijan fecha para tercer nuevo juicio de Nicolás Zepeda por Caso Narumi Kurosaki VIDEO | El enojo de Gabriel Boric con periodista en plena conferencia de prensa en la ONU ¿Quién es la “Viuda Negra”?: Revelan identidad de la mujer detenida en Argentina por drogar y robar a hombres Dos de los chilenos detenidos por robo a Pampita salieron del país con identidades falsas tras balear a un PDI
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
25/09/2025 09:59

ACTUALIZACIÓN | Ya están operativas: Metro debió suspender servicio en 7 estaciones de Línea 1

De acuerdo a la información entregada por la empresa, la emergencia afectó tramo entre Universidad de Santiago y San Pablo.

Publicado por CHV Noticias

Durante la mañana de este jueves, Metro de Santiago informó la suspensión del servicio en 7 estaciones de la Línea 1, pero ya están nuevamente operativas.

Cerca de las 9:50 de la mañana, la compañía de trenes subterráneos informó que se normalizó el funcionamiento.

El tramo que se vio afectado fue entre Los Dominicos y Estación Central. 

¿Qué pasó en Metro este jueves?

De acuerdo a lo publicado por la empresa, las estaciones de Metro cerradas y sin detención son: 

  • U. de Santiago
  • San Alberto Hurtado
  • Ecuador
  • Las Rejas
  • Pajaritos
  • Neptuno
  • San Pablo

Desde Metro agregaron que se trataría de una persona en la vía.

Este hecho no tiene relación con lo ocurrido en la estación Franklin de la Línea 2, donde un hombre fue apuñalado en el andén por razones que aún están en investigación durante la mañana de este jueves . 

De igual forma, la compañía puso a disposición en su sitio web un justificativo para quienes hayan visto retrasados sus viajes producto de la interrupción del servicio en la Línea 1

Para descargar, puedes hacer click en en el justificativo para ser dirigido al sitio web de Metro donde podrás obtener el documento oficial. 

Publicidad

Destacamos

Noticias

Bono PAD para cirugías bariátricas: Revisa sus requisitos y cómo obtenerlo

Lo último

Lo más visto

“Que se vaya detenido”: La denuncia por violencia que había hecho la víctima antes del femicidio

La joven madre de 21 años falleció la madrugada del miércoles y había denunciado violencia intrafamiliar de parte de su pareja en tres ocasiones anteriores.

25/09/2025

Simón Pesutic descolocó a Pamela Díaz al confesar su “mayor vergüenza”: Involucra a Vivianne Dietz

La bochornosa anécdota ocurrió al comienzo de la relación del actor con Dietz. "Creo que esa es la locura más grande que ha hecho por amor", señaló entre risas.

25/09/2025

Iban juntos y se conocían: La teoría sobre la riña que dejó un apuñalado en pleno Metro Franklin

La víctima fue trasladada con heridas de gravedad hacia un centro asistencial, mientras que el agresor fue detenido por carabineros.

25/09/2025

El informe psiquiátrico del cliente que dio un giro al asesinato de delivery en Ñuñoa

El joven repartidor de 19 años murió tras ser apuñalado por el residente de un edificio en la comuna de Ñuñoa a fines de 2022. El juicio oral por el caso iniciará el próximo 3 de octubre.

25/09/2025