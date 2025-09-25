 VIDEO | “Soy de los buenos”: PDI se enfrentó a tiros a falsos PDI que robaron en San Miguel - Chilevisión
25/09/2025 13:23

VIDEO | “Soy de los buenos”: PDI se enfrentó a tiros a falsos PDI que robaron en San Miguel

Un enfrentamiento a tiros entre funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y un grupo de delincuentes disfrazados como detectives de la misma institución se registró en la comuna de San Miguel. El hecho ocurrió mientras la banda realizaba un asalto y fueron descubiertos por efectivos de la PDI. El hecho escaló a un intercambio de balazos que terminó con varios detenidos. En medio de la huida, uno de los falsos policías ingresó a una vivienda, y aseguró ser "de los buenos" al dueño de casa, sin embargo, era una fachada para cometer el delito.

