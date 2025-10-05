Embarazada recibió disparo en la cabeza en La Florida: Prima de su pareja habría baleado su casa - Chilevisión

La víctima de 19 años tiene cuatro meses de gestación y fue trasladada al Hospital Sótero del Río donde se encuentra en riesgo vital. El ataque habría sido provocado por "problemas familiares".

Durante la madrugada de este domingo, una joven de 19 años que tiene cuatro meses de gestación, recibió un disparo en la cabeza al interior de su vivienda en la comuna de La Florida.

La víctima fue trasladada al Hospital Sótero del Río donde se encuentra en riesgo vital, mientras que su pareja fue entrevistada por los equipos policiales y habría señalado que el ataque sería responsabilidad de su prima.

Los antecedentes del ataque

Según explicó el teniente Rodrigo Bustos, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera de Carabineros, hasta la vivienda de la víctima llegó un grupo indeterminado de personas y disparó.

"Presuntamente, la prima del denunciante, de la pareja de la víctima, llega, efectúa disparos al inmueble (...) esto, a raíz de unos problemas familiares que mantienen el denunciado con su prima", detalló el teniente.

Además, precisó que "la víctima no mantiene antecedentes policiales previos, no obstante, sí la pareja de la víctima mantiene algunos antecedentes previos".

Por otra parte, en el sitio del suceso se encontraron una gran cantidad de casquillos de bala, mientras que en el inmueble hay aproximadamente nueve impactos balísticos.

Finalmente, los equipos policiales trabajan para identificar a los involucrados y dar con el paradero de quienes resulten responsables.