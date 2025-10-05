 Embarazada recibió disparo en la cabeza en La Florida: Prima de su pareja habría baleado su casa - Chilevisión
Minuto a minuto
“Era como una metralleta”: Revelan más detalles de ataque a disparos contra joven embarazada Inician investigación contra dos carabineros en Paillaco: Los pillaron durmiendo dentro de patrulla Encuesta Criteria: Así cambiaron las preferencias presidenciales durante el último mes Incendio forestal en Monte Patria: Hay tres viviendas afectadas y se mantiene alerta roja Conductor ebrio provocó fatal accidente en Villa Alemana: Hay 4 víctimas fatales
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
05/10/2025 09:06

Embarazada recibió disparo en la cabeza en La Florida: Prima de su pareja habría baleado su casa

La víctima de 19 años tiene cuatro meses de gestación y fue trasladada al Hospital Sótero del Río donde se encuentra en riesgo vital. El ataque habría sido provocado por "problemas familiares".

Durante la madrugada de este domingo, una joven de 19 años que tiene cuatro meses de gestación, recibió un disparo en la cabeza al interior de su vivienda en la comuna de La Florida.

La víctima fue trasladada al Hospital Sótero del Río donde se encuentra en riesgo vital, mientras que su pareja fue entrevistada por los equipos policiales y habría señalado que el ataque sería responsabilidad de su prima.

Los antecedentes del ataque

Según explicó el teniente Rodrigo Bustos, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Cordillera de Carabineros, hasta la vivienda de la víctima llegó un grupo indeterminado de personas y disparó. 

"Presuntamente, la prima del denunciante, de la pareja de la víctima, llega, efectúa disparos al inmueble (...) esto, a raíz de unos problemas familiares que mantienen el denunciado con su prima", detalló el teniente.

Además, precisó que "la víctima no mantiene antecedentes policiales previos, no obstante, sí la pareja de la víctima mantiene algunos antecedentes previos".

Por otra parte, en el sitio del suceso se encontraron una gran cantidad de casquillos de bala, mientras que en el inmueble hay aproximadamente nueve impactos balísticos.

Finalmente, los equipos policiales trabajan para identificar a los involucrados y dar con el paradero de quienes resulten responsables.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Postulaciones al Subsidio de Arriendo inician este martes: Revisa los requisitos

Lo último

Lo más visto

“Lo que siempre soñé”: Vanesa Borghi reveló importante noticia familiar

La modelo anunció su embarazo a través de una sesión fotográfica, semanas después de haber revelado que se comprometió en matrimonio con Garcés, quien es padre de su primer hijo, Teo.

05/10/2025

“Me da vergüenza salir a la calle”: Mariela Montero acusó extorsión con fotos íntimas tras robo

La modelo se encontraba en la calle cuando una persona vestida como repartidor de comida condujo su motocicleta en dirección opuesta y le robó su teléfono.

05/10/2025

“Aún con 14 kilos extra”: Euge Lemos sacó aplausos tras blog que muestra su día 5 de postparto

La influencer de moda recibió mensajes relacionados a sus próximos looks ahora que se convirtió en madre de Alegra y ella contestó con un blog que fue ampliamente elogiado por sus seguidoras.

05/10/2025

VIDEO | Claudio Michaux sufrió impactante accidente en moto en plena carretera

El momento exacto del accidente quedó registrado gracias a un motociclista que iba detrás del comediante.

05/10/2025