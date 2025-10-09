 Dispararon a hombre en Metro Cumming: Víctima es extranjero y sospechoso se moviliza en bicicleta - Chilevisión
09/10/2025 08:50

Dispararon a hombre en Metro Cumming: Víctima es extranjero y sospechoso se moviliza en bicicleta

Metro informó que la estación de momento se encuentra operativa solo para salida de pasajeros. Carabineros informó que se realizaron al menos tres disparos.

Publicado por CHV Noticias

Un hombre fue baleado en el acceso de la estación de Metro Cumming de la Línea 5 durante la mañana de este jueves.

Tras el ataque, la empresa informó que la estación se encuentra cerrada y operativa sólo para salida debido al trabajo policial en el interior. 

Hombre es baleado en estación de Metro Cumming de la Línea 5 

De acuerdo a las primeras diligencias realizadas por personal de Carabineros, se trataría de un ciudadano de nacionalidad peruana que fue atacado por la espalda con tres disparos

La víctima fue trasladada de urgencia a la Posta Central, donde se encontraría fuera de riesgo vital. 

Actualmente, la Policía se encuentra recabando antecedentes para dar con el paradero y la identidad del autor de los balazos.

