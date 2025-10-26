Detienen a la cantante Flor de Rap en Ñuñoa: Iba a bordo de un vehículo con encargo por robo - Chilevisión

Los primeros antecedentes apuntan a que la artista iba como copiloto junto a otras dos personas que no opusieron resistencia cuando fueron detenidos. Los hechos se encuentran en investigación.

Durante la noche de este sábado se detuvo a Ángela Lucero Areyte, también conocida como "Flor de Rap", en la comuna de Ñuñoa tras movilizarse en un vehículo que mantenía encargo vigente por robo.

Los hechos ocurrieron en la intersección de las calles Exequiel Fernández con Eduardo Castillo Velasco a eso de las 22:00 horas, cuando el vehículo fue fiscalizado por personal municipal.

Detienen a la cantante Flor de Rap en Ñuñoa

En ese contexto, los primeros antecedentes indican que la artista iba como copiloto en un automovil marca Cherry, modelo Tiggo, que contaba con encargo por robo, por lo que fue incautado y quedó bajo custodia policial.

Personal de Carabineros de la 18ª Comisaría detuvo a la cantante y otras dos personas que se encontraban con ella, quienes no opusieron resistencia, mientras que se espera a las instrucciones del Ministerio Público.

Hasta el momento, Carabineros trabaja para esclarecer los hechos y el origen del delito, por lo que aún se encuentra en investigación.