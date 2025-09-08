Flor de Rap confirmó romance con artista urbano tras polémica infidelidad - Chilevisión

La cantante compartió románticas fotos en su cuenta de Instagram, dejando ver que dejó atrás la soltería luego de que se conociera que había sido engañada por su entonces pareja.

Flor de Rap encontró nuevamente el amor tras una mediática infidelidad que enfrentó de parte de su esposo hace unos meses.

La cantante nacional dejó atrás ese quiebre y sorprendió en sus redes sociales al compartir cariñosas fotos junto a quien sería su nueva pareja.

“Nuevos comienzos y nuevos proyectos.Todo que ver. Floreciendo como solo yo se hacerlo”, escribió la rapera.

Su nuevo enamorado sería el artista urbano Maty Farra, con quien recientemente estrenó el sencillo musical “La moto”.

Esposo de Flor de Rap reconoció infidelidad

A inicios de mayo el artista Nyor Ruiz usó sus redes sociales para reconocer de manera pública que le fue infiel a su pareja, la cantante Flor de Rap.

El hecho se hizo conocido luego de que el cantante apareciera en un video del youtuber italiano Zazza tomado de la mano de otra mujer.

“He cometido muchos errores en mi vida y solo sé que lo mejor cuando uno la caga y daña es pedir perdón. Quiero pedir perdón públicamente a mi esposa Flor de Rap por lo acontecido en los últimos días, y si bien llevamos casi 3 meses separados, nada puede justificar mi actuar en el video de Zazza”, expresó en sus redes sociales.