“Me enteré...”: Flor de Rap alzó la voz tras presunta infidelidad y su esposo negó los hechos - Chilevisión

"Ya llevamos 3 meses separados", aseguró Nyror Ruiz, quien borró todas las publicaciones y mensajes que había dedicado a la cantante después de que ella publicara un comunicado.

Flor de Rap se pronunció por primera vez respecto de los rumores de infidelidad de su esposo, Nyror Ruiz, y aseguró que se enteró a través de un video publicado en redes sociales.

El cantante apareció en un video del youtuber italiano Zazza tomado de la mano de otra mujer con razgos similares a Flor de Rap, sin embargo sus seguidores se percataron de que no era ella.

Flor de Rap alzó la voz tras presunta infidelidad

"Como muchos ya saben, ha circulado un video que muestra a quien fue mi pareja con otra persona, lo que ha generado muchos comentarios y especulaciones", expresó la cantante en su cuenta de Instagram.

En esa misma línea, agregó: "Me enteré de esta situación al igual que todos, a través del video. Debido a este acontecimiento, quiero dejar en claro que ya no estamos juntos".

Respecto de la separación, Flor de Rap explicó que "esta etapa en mi vida está cerrada y por respeto a mis hijos, no me volveré a referir al tema", y además pidió que sus seguidores no enviaran mensajes de odio ni hicieran cyberbullying a su ex pareja: "Nadie está libre de cometer errores", enfatizó.

Sin embargo, las declaraciones de la artista provocaron que Nyror borrara todas las publicaciones que le había dedicado a Flor de Rap cuando estalló la polémica, donde revivió los primeros años de su relación y contó la historia sobre cómo se enamoró de ella.

¿Qué dijo el esposo de Flor de Rap?

"Solo quiero aclarar, por sobre todas las cosas, que ya llevamos 3 meses separados y que la situación de la que todos hablan sucedió hace 3 semanas, por ende ya no estábamos juntos, cada uno viviendo en distintas casas y sin ningún tipo de relación laboral", sentenció Nyror en su cuenta de Instagram.

Asimismo, añadió: "Si yo pedí disculpas por este medio fue plenamente porque poca gente sabía de nuestra separación y me pareció una falta de respeto pública hacia ella".

Finalmente, el cantante enfatizó en que no hubo infidelidades y cerró el comunicado anunciando que no volverá a hablar de este tema.

