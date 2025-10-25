Hombre apuñaló a su ex pareja en plena vía pública en La Florida: Tenía orden de alejamiento - Chilevisión

La víctima es funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y se encontraba saliendo de su trabajo cuando fue atacada por su ex pareja, quien tiene una orden de alejamiento.

Durante la tarde de este viernes un hombre agredió a puñaladas a su ex pareja en plena vía pública en la comuna de La Florida, luego de que la víctima saliera de su trabajo.

La mujer es funcionaria de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) y los hechos ocurrieron en el sector del Hospital Dra. Eloísa Díaz, ubicado en la misma comuna, donde se sitúa un jardín infantil.

Los antecedentes de la agresión

"Al horario de salida de uno de nuestros jardines infantiles de la Región Metropolitana, una funcionaria fue agredida por su expareja al momento que estaba tomando locomoción colectiva para regresar a su hogar", detalló la vicepresidenta ejecutiva de Junji, Daniela Triviño.

En esa misma línea, agregó: "Este hombre tenía una orden de alejamiento vigente, es su expareja desde hace muchos años, sin embargo, ha permanecido un poco reiterando las agresiones hacia la funcionaria".

La autoridad hizo hincapié en que se está entregando el acompañamiento necesario a la víctima, a su familia y a sus hijos, mientras que el caso está en manos del Ministerio Público.

Por otro lado, Felipe Amoedo, jefe de turno del Hospital del Trabajador aseguró que la víctima se encuentra estable, fuera de riesgo vital y fue hospitalizada para poder monitorear su salud.

Finalmente, los equipos policiales se encuentran realizando las diligencias correspondientes para dar con el agresor, quien huyó del lugar tras atacar a la víctima.