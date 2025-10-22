 Animita de “santo de los ladrones de autos”: Así fue la violenta agresión con piedras a carabineros - Chilevisión
22/10/2025 10:06

Animita de “santo de los ladrones de autos”: Así fue la violenta agresión con piedras a carabineros

Personal policial intentó retirar un vehículo con encargo por robo y sujetos desconocidos respondieron arrojando objetos contundentes. Hay al menos dos detenidos.

Publicado por CHV Noticias

En el marco de demolición de una animita dedicada a un ladrón de autos, Carabineros fue víctima de un ataque por parte de personas que arrojaron objetos.

Desde muy temprano en el lugar trabaja personal policial y municipal para demoler este espacio de 'culto' a un delincuente, lo que ha generado tensión en el pasaje Ancud, en villa O'Higgins, La Florida.

En medio de dichas acciones, Carabineros comenzó las diligencias para retirar un vehículo estacionado que tiene encargo por robo.

Fue tras eso que sujetos desconocidos comenzaron a lanzar piedras y otros objetos contundentes contra funcionarios policiales. 

Uno de ellos fue captado por las cámaras de Contigo en la Mañana y se ve claramente cómo impacta a un carabinero en su hombro. 

Asimismo, se habrían registrado empujones, gritos y otras agresiones a periodistas y personas que transitaban por el lugar.

De manera preliminar, habría dos detenidos por los incidentes.

Mira acá el momento:

