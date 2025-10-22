Pediatra lucha por su vida tras presunta agresión en Calama: Lleva más de 30 días inconsciente - Chilevisión

Odalys Calderón, doctora venezolana de 36 años, fue encontrada el 22 de septiembre con moretones y leves signos vitales. En las últimas horas, fue trasladada desde Antofagasta a Santiago.

Gran conmoción ha causado el caso de Odalys Calderón, pediatra que lleva más de 30 días inconsciente tras ser encontrada con leves signos vitales en su departamento en Calama.

La mujer ingresó el pasado 23 de septiembre al Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama, mismo recinto en que desempeña funciones, tras ser encontrada con múltiples golpes en la cabeza y cuello.

A través de un comunicado, el Servicio de Salud Antofagasta detalló que Calderón fue trasladada al Hospital Regional de Antofagasta. Sin embargo, debido a su estado crítico, la madrugada del pasado lunes fue trasladada vía aérea a Santiago, al Instituto de Neurocirugía Dr. Alfonso Asenjo.

En este último recinto, indicaron que la paciente "continúa recibiendo atención médica especializada. Su estado de salud es reservado y se encuentra bajo cuidados médicos constantes".

¿Quién es la pediatra Odalys Calderón?

Odalys Calderón, de 36 años, es oriunda de Venezuela. Llegó hace siete años a Chile y en los últimos tres comenzó a trabajar en el hospital de Calama.

El pasado 22 de septiembre, sus colegas se extrañaron de que no llegara a cubrir dos turnos agendados. Al no contestar los llamados, interpusieron una denuncia por presunta desgracia.

La tarde de ese mismo día, funcionarios de la PDI ingresaron al departamento de Calderón y la encontraron con leves signos vitales.

Gonzalo Cornejo, abogado de la familia de la funcionaria de salud, explicó a LUN que "la Fiscalía abrió una causa y ha estado durante todas estas semanas con una investigación reservada".

Las hipótesis por caso de pediatra hospitalizada

Dentro de las hipótesis que se manejan, apuntan a un presunto femicidio frustrado por parte de la expareja de la doctora. Sin embargo, el Ministerio Público no tiene sospechosos hasta el momento.

"La hipótesis que hay hoy día más certera de parte de la Fiscalía es que ella había estado inconsciente varios días. Presumiblemente a partir del 18 de septiembre", indicó el abogado.

Según el representante legal de la familia, la última vez que Odalys aparece en las grabaciones de las cámaras de seguridad son de ese día, aproximadamente a las 4 de la tarde.

"No se puede afirmar que haya habido participación de terceros. Efectivamente, se han producido interrogatorios a personas de interés, e incluso se han solicitado medidas intrusivas al tribunal, pero no hay sospechosos", agregó Cornejo.

Desde la Fiscalía no descartan ninguna hipótesis y aseguran que "están explorando distintas aristas. La investigación se encuentra absolutamente activa".