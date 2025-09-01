 Tragedia en Antofagasta: Mujer y su mascota mueren electrocutadas por cable en la vía pública - Chilevisión
01/09/2025 13:55

Tragedia en Antofagasta: Mujer y su mascota mueren electrocutadas por cable en la vía pública

La Brigada de Homicidios de la PDI señaló que la víctima se encontraba paseando junto a su mascota cuando habría entrado en contacto con un cable eléctrico expuesto en la vía pública, lo que le provocó una descarga fatal.

Una mujer de 63 años y su mascota murieron electrocutadas en Antofagasta. El hecho ocurrió este domingo en el sector norte de la ciudad. 

Según los antecedentes que entregó la Brigada de Homicidios de la PDI, la víctima se encontraba paseando junto a su mascota cuando habría entrado en contacto con un cable eléctrico expuesto en la vía pública, lo que le provocó una descarga fatal.

Diario de Antofagasta y de acuerdo a información preliminar, el cable se habría encontrado sin protección tras un accidente vehicular previo.

Las diligencias consisten en la revisión de las cámaras de seguridad. Además, se ha tomado declaración a testigos para establecer las circunstancias exactas del hecho y posibles responsabilidades.

CGE se refirió al trágico hecho 

La compañía eléctrica encargada del servicio lamentó lo sucedido y señaló que los cables estaban ahí debido a un accidente vehicular en la zona. 

De todas formas, la empresa aseguró que están recabando información y que entregarán todos los antecedentes necesarios a las autoridades para colaborar con la investigación, agregó el citado medio. 

