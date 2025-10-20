 Impacto en Calama: Desplome de techo en liceo dejó una persona atrapada - Chilevisión
Minuto a minuto
Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas Coordinador Eléctrico Nacional confirmó el origen del masivo corte de luz en la RM Metro actualizó estado del servicio de la Línea 5: Corte de luz afectó varias estaciones Más de 300 mil clientes sin luz: Las comunas afectadas por masivo corte en la Región Metropolitana VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
20/10/2025 14:08

Impacto en Calama: Desplome de techo en liceo dejó una persona atrapada

Una de las estructuras cedió y cayó sobre un funcionario, quien tuvo que ser rescatado por Bomberos y trasladado hasta un hospital.

Publicado por CHV Noticias

Un grave incidente ocurrió durante la mañana de este lunes en el Liceo Radomiro Tomic de Calama, luego de que uno de sus techos colapsara sobre una persona.

De acuerdo a medios locales, la estructura se desplomó sobre quien sería un profesor del establecimiento.

Gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Calama, la víctima fue rescatada y liberada.

Posteriormente se concretó su traslado al Hospital Carlos Cisterna para recibir atención médica por sus lesiones.

Comunicado de SLEP Licancabur

Desde el SLEP Licancabur confirmaron la situación y agregaron que el funcionario está "fuera de riesgo vital y recibió la atención médica necesaria".

Luego, señalaron que "dada la situación y debido a que otras zonas del establecimiento se encuentran afectadas y en riesgos, se decidió suspender las clases en el establecimiento educacional".

"Nuestra principal preocupación siempre será resguardar la integridad de las y los estudiantes y de toda la comunidad educativa", añadieron.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Pensión de Invalidez sube su monto: Consulta con tu RUT cuánto recibes todos los meses

Lo último

Lo más visto

Masivo corte de luz en Santiago: Estas son las comunas y Líneas de Metro afectadas

Internautas en redes sociales han reportado problemas con el suministro eléctrico durante la tarde de este lunes.

20/10/2025

Indagan doble parricidio: Revelan identidad de hombre hallado muerto junto a sus hijos en La Reina

Se trata de un hombre de 62 años, quien fue encontrado muerto junto a sus dos hijos gemelos de 17 años en su domicilio en la comuna de La Reina.

20/10/2025

VIDEO | Completamente a oscuras: Así vivieron los pasajeros el corte de luz en la Línea 4 del Metro

Usuarios de redes sociales compartieron registros de cómo se vivió el momento al interior de una estación de la Línea 4 del Metro de Santiago. 

20/10/2025

“Que nunca más te tiren al suelo”: Esposo de Rosario Bravo alzó la voz tras conflicto con Fuenzalida

El médico cardiólogo, Carlos Caorsi aseguró que a su esposa se le ha faltado el respeto e hizo hincapié en que tanto él como su familia se mantienen "firmes" al lado de Rosario.

20/10/2025