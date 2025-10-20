Impacto en Calama: Desplome de techo en liceo dejó una persona atrapada - Chilevisión

Una de las estructuras cedió y cayó sobre un funcionario, quien tuvo que ser rescatado por Bomberos y trasladado hasta un hospital.

Un grave incidente ocurrió durante la mañana de este lunes en el Liceo Radomiro Tomic de Calama, luego de que uno de sus techos colapsara sobre una persona.

De acuerdo a medios locales, la estructura se desplomó sobre quien sería un profesor del establecimiento.

Gracias a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Calama, la víctima fue rescatada y liberada.

Posteriormente se concretó su traslado al Hospital Carlos Cisterna para recibir atención médica por sus lesiones.

Comunicado de SLEP Licancabur

Desde el SLEP Licancabur confirmaron la situación y agregaron que el funcionario está "fuera de riesgo vital y recibió la atención médica necesaria".

Luego, señalaron que "dada la situación y debido a que otras zonas del establecimiento se encuentran afectadas y en riesgos, se decidió suspender las clases en el establecimiento educacional".

"Nuestra principal preocupación siempre será resguardar la integridad de las y los estudiantes y de toda la comunidad educativa", añadieron.