Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años - Chilevisión

10/10/2025 12:20

Indagatoria por pedofilia impacta a Calama: Detienen a mujer que compartiría imágenes de su hija de 9 años

La detenida de 25 años cayó junto a su pareja en la denominada Operación Orión, el mayor operativo contra la pedofilia en Chile que terminó con más de 100 detenidos.

Un reportaje de CHV Noticias expuso diferentes casos derivados de la Operación Orión, el mayor operativo contra la pedofilia en Chile que terminó con más de 100 detenidos.

Uno de los casos más impactantes proviene de Calama, en la región de Antofagasta, donde una mujer es investigada por subir a plataformas digitales imágenes de su propia hija.

La subprefecta Cheseline Ajraz, de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, detalló que acudieron al domicilio tras recibir un reporte y realizar la respectiva denuncia.

La detenida, de 25 años, cayó junto a su pareja tras ser sorprendida con fotos y videos de la niña de 9 años.

De acuerdo al reportaje, ambos fueron detectados desde el extranjero y alertados en Chile por distribuir, producir y almacenar material pornográfico infantil.

"Estas dos personas, al momento de su detención, no tenían antecedentes policiales", señaló la subprefecta Ajraz.

Tanto la mujer como el hombre quedaron en prisión preventiva después del megaoperativo por presuntamente distribuir, producir y almacenar material de explotación sexual infantil.

Operación Orión: Más de 100 detenidos por delitos de pedofilia

En la misma investigación, el subprefecto Gerardo Raventos, jefe metropolitano del Cibercrimen, destacó que "el eje central de la operación Orión es el rescate de las víctimas".

"Año a año la cifra va subiendo y cada año hemos experimentado un incremento del 20%", alertó Raventos.

La investigación liderada por la PDI, en conjunto con el Ministerio Público, se extendió por varias regiones.

A través de análisis de plataformas digitales y seguimiento en redes de mensajería, se logró dar con los imputados que creaban grupos cerrados para compartir imágenes y videos de abuso sexual infantil.

Según detalló la institución, algunos de los involucrados en la red incluso ofrecían este material a cambio de dinero.

