Conmoción en Coquimbo: Mujer es asesinada con disparo en la cabeza frente a su hijo de 10 años - Chilevisión

De acuerdo a información preliminar, cuatro sujetos habrían ingresado al domicilio durante la madrugada para atacar a la familia.

Una madre de 26 años fue asesinada con un disparo en su cabeza luego de que un grupo de sujetos ingresara a su domicilio en el sector Costa Milano 4 de Coquimbo.

De acuerdo a información consignada por el diario El Día, la mujer se encontraba junto a su hijo en el momento en que se produce el ataque.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió al lugar para realizar las primeras investigaciones y levantar la evidencia que permita esclarecer lo ocurrido.

Mujer de 26 años es asesinada frente a su hijo en Coquimbo

De acuerdo a las primeras diligencias, cuatro sujetos llegaron en un vehículo particular hasta el domicilio, para posteriormente ingresar a la fuerza.

Una vez dentro, dispararon al dueño de casa, hiriéndolo en un brazo, y luego atacaron a la mujer con un balazo en la cabeza que le provocó la muerte en el instante.

El Ministerio Público y la PDI se encuentran trabajando en poder dar con los responsables del asesinato.