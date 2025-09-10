 Conmoción en Coquimbo: Mujer es asesinada con disparo en la cabeza frente a su hijo de 10 años - Chilevisión
10/09/2025 11:57

Conmoción en Coquimbo: Mujer es asesinada con disparo en la cabeza frente a su hijo de 10 años

De acuerdo a información preliminar, cuatro sujetos habrían ingresado al domicilio durante la madrugada para atacar a la familia.

Publicado por CHV Noticias

Una madre de 26 años fue asesinada con un disparo en su cabeza luego de que un grupo de sujetos ingresara a su domicilio en el sector Costa Milano 4 de Coquimbo

De acuerdo a información consignada por el diario El Día, la mujer se encontraba junto a su hijo en el momento en que se produce el ataque.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) acudió al lugar para realizar las primeras investigaciones y levantar la evidencia que permita esclarecer lo ocurrido. 

Mujer de 26 años es asesinada frente a su hijo en Coquimbo 

De acuerdo a las primeras diligencias, cuatro sujetos llegaron en un vehículo particular hasta el domicilio, para posteriormente ingresar a la fuerza.

Una vez dentro, dispararon al dueño de casa, hiriéndolo en un brazo, y luego atacaron a la mujer con un balazo en la cabeza que le provocó la muerte en el instante. 

El Ministerio Público y la PDI se encuentran trabajando en poder dar con los responsables del asesinato.

