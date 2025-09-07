 Funcionario de la PDI fue baleado tras intentar frustrar encerrona en su contra en La Florida - Chilevisión
07/09/2025 07:45

Funcionario de la PDI fue baleado tras intentar frustrar encerrona en su contra en La Florida

La víctima se trasladó por su cuenta a un recinto asistencial donde recibió atención médica y fue intervenido. Sus lesiones son de carácter reservado.

Publicado por CHV Noticias

Durante la medianoche de este domingo, un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) fue baleado tras intentar repeler una encerrona en la comuna de La Florida.

Los hechos ocurrieron cerca del domicilio de la víctima, quien venía llegando de su lugar de trabajo cuando fue abordado por cinco sujetos.

Los antecedentes del hecho

Según detalló el prefecto Ramírez de la PDI, los delincuentes "lo atacan con múltiples disparos. El detective repele el ataque, resulta herido con un impacto balístico en su cuerpo".

Al respecto, la víctima se trasladó por su cuenta a un recinto asistencial donde recibió atención médica y fue intervenido; sin embargo, sus lesiones son de carácter reservado.

Finalmente, los equipos policiales se encuentran trabajando en las diligencias respectivas para dar con el paradero de los atacantes.

