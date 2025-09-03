Operativo de PDI termina con 5 funcionarios públicos detenidos por corrupción en Arica - Chilevisión

El actuar policial se enmarca en una investigación anticorrupción que está liderando el ministerio público a nivel nacional.

Durante la jornada de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con el Ministerio Público, concretaron la detención de 5 funcionarios públicos en la región de Arica y Parinacota.

Se trataría de 4 trabajadores del Seremi de Bienes Nacionales y uno perteneciente a la Dirección de Obras de la municipalidad de Arica.

La investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público indica que los sujetos habrían utilizado su posición laboral para realizar diversos actos ilícitos y de corrupción.

PDI y Ministerio Público realizan operativo anticorrupción en Arica

De acuerdo a los antecedentes que han salido a la luz, los detenidos formarían parte de una red que permitió recibir sobornos de privados para agilizar trámites en la comuna.

También se les investiga por arriendo y venta de terrenos fiscales.

PDI informó que en total son 10 las órdenes de detenciones vigentes y que en las últimas horas se han realizado allanamientos a las casas de los imputados para recoger información que esclarezca la investigación.

"Acá hay un tema de mucho dinero, que viene de quizás cuantos años hacia atrás y que comenzamos con una investigación bastante metódica y que da sus frutos con estas órdenes de detención que estamos realizando hoy (…) esto puede ser hace muchos, muchos años atrás. Nosotros la investigación la comenzamos al 2021, pero estas son prácticas que pueden tener muchísimo tiempo más", señaló el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera a Radio Biobio.