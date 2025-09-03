 Operativo de PDI termina con 5 funcionarios públicos detenidos por corrupción en Arica - Chilevisión
Minuto a minuto
“La intención siempre fue quitarle la vida”: Fiscalía revela nuevos antecedentes tras baleo a niño de 2 años en Temuco Cobraban por agilizar trámites y manipulaban concesiones: Así operaba la red de corrupción pública desbaratada en Arica La propuesta “hipoteca revertida” no está en el programa 2025 de Kast: Es de 2021 Esta foto de apoyo a Jeannette Jara en Arica no está manipulada Amenazan de muerte a alcaide de cárcel de Talagante: Lanzan corona de flores con cuatro municiones
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
03/09/2025 10:52

Operativo de PDI termina con 5 funcionarios públicos detenidos por corrupción en Arica

El actuar policial se enmarca en una investigación anticorrupción que está liderando el ministerio público a nivel nacional.

Publicado por CHV Noticias

Durante la jornada de este miércoles, la Policía de Investigaciones (PDI) en conjunto con el Ministerio Público, concretaron la detención de 5 funcionarios públicos en la región de Arica y Parinacota

Se trataría de 4 trabajadores del Seremi de Bienes Nacionales y uno perteneciente a la Dirección de Obras de la municipalidad de Arica. 

La investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público indica que los sujetos habrían utilizado su posición laboral para realizar diversos actos ilícitos y de corrupción. 

PDI y Ministerio Público realizan operativo anticorrupción en Arica

De acuerdo a los antecedentes que han salido a la luz, los detenidos formarían parte de una red que permitió recibir sobornos de privados para agilizar trámites en la comuna

También se les investiga por arriendo y venta de terrenos fiscales. 

PDI informó que en total son 10 las órdenes de detenciones vigentes y que en las últimas horas se han realizado allanamientos a las casas de los imputados para recoger información que esclarezca la investigación.

"Acá hay un tema de mucho dinero, que viene de quizás cuantos años hacia atrás y que comenzamos con una investigación bastante metódica y que da sus frutos con estas órdenes de detención que estamos realizando hoy (…) esto puede ser hace muchos, muchos años atrás. Nosotros la investigación la comenzamos al 2021, pero estas son prácticas que pueden tener muchísimo tiempo más", señaló el fiscal regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera a Radio Biobio.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Una bala reveló todo: El dato clave que hizo caer a “Crazy Nach” en el asesinato de mujer en un auto

Lo último

Lo más visto

Lo amarraron, raparon y desnudaron: Destapan caso de torturas a trabajador TEA en el Hospital de Osorno

Los hechos datan del 2018 y 2020, cuando el funcionario ingresó a hacer un reemplazo en el recinto asistencial. De momento, ninguno de los trabajadores involucrados ha sido sancionado.

02/09/2025

“Me has dejado el fruto del amor”: Madre de la hija de “Baby Bandito” compartió mensaje tras asesinato

La mujer con la que tiene una hija en común, despidió y asistió al funeral de Kevin Olguín, el cual se realizó en el Cementerio General. 

02/09/2025

“Estoy preocupada”: Melina Noto actualizó estado de su embarazo tras ida al médico con Pangal Andrade

La comunicadora argentina usó su Instagram para compartir una selfie en la que aparece con el padre de su futura guagua y compartió un texto tras una visita al doctor.

02/09/2025

VIDEO | Buques, misiles y un submarino: Lo que se sabe del “ataque letal” de EEUU a barco de Venezuela

El ataque fue confirmado por el presidente norteamericano, Donald Trump, quien informó que la embarcación destruida se trataba de un barco con drogas proveniente de Venezuela.

02/09/2025