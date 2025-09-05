Esposados por la PDI: Así fue la detención de tres de los cuatro implicados por tortura a trabajador en Osorno - Chilevisión

Todos los detenidos son profesionales del área de desarrollo de software del recinto y se espera que este viernes sean formalizados por el delito de tratos degradantes a persona vulnerable.

El jueves por la noche se confirmó la detención de tres de los cuatro implicados en el caso de tortura y vejámenes graves en contra de un exfuncionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) del Hospital Base de Osorno.

A través de redes sociales, la Policía de Investigaciones compartió dos videos de la detenciones, donde aún un cuarto involucrado sigue libre.

"Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Osorno, en el proceso investigativo por el delito de trato degradante a personas vulnerables, realizó la detención de 3 hombres adultos investigados por este delito a un funcionario del Hospital Base de de la Ciudad", se informó en X.

⭕️Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de #Osorno, en el proceso investigativo por el delito de trato degradante a personas vulnerables, realizó la detención de 3 hombres adultos investigados por este delito a un funcionario del Hospital Base de de la Ciudad pic.twitter.com/20cNRcgwPI — PDI_LosLagos (@PDI_LosLagos) September 5, 2025

Víctima se fue de Chile

En conversación con el programa "Contigo En La Mañana", el padre de la víctima manifestó que el joven se fue de Chile junto a su hermano mellizo.

"Mis hijos entraron a un país hace tres años, tienen el mismo trabajo y los quieren mucho, porque son personas de buen corazón y los aprecian. A él le gusta bastante (nueva vida y trabajo) y está en proceso de conseguir la residencia", añadió.