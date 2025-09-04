 Se fue del país con su hermano mellizo: La drástica decisión del trabajador torturado en hospital de Osorno - Chilevisión
04/09/2025 13:44

Se fue del país con su hermano mellizo: La drástica decisión del trabajador torturado en hospital de Osorno

Mientras conversaba con los panelistas del matinal, el padre del trabajador señaló que su hijo hoy se encuentra en el extranjero hace unos años.

Este jueves, el programa "Contigo en La Mañana" conversó con el padre del joven trabajador diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que fue torturado por sus compañeros del Hospital Base San José de Osorno.

"Esto ocurrió hace tres años atrás y yo no me enteré de todo los daños que sufrió mi hijo, de la magnitud sino hasta ayer (miércoles), cuando vi estos videos. Mi hijo no me contó todo lo que le ocurrió, solo que lo agredieron y que le pegaron entre varios", comenzó declarando el papá del joven agredido quien prefirió mantener su identidad en reserva.

"Esas cuatro personas que lo agredieron en la unidad de informática se confabularon para testimoniar en contra de mi hijo y obviamente el sumario no arrojó ningún responsable", agregó.

Padre de trabajador reveló nueva vida en el extranjero

Mientras conversaba con los panelistas del matinal, el padre del trabajador señaló que su hijo se fue del país producto de las constantes agresiones y hoy se encuentra en el extranjero haciendo una nueva vida.

"Yo visualicé que el clima laboral donde trabajaba era horrible y él tiene un potencial que desarrollar y lo motivé con su hermano, que son mellizos, a emigrar a un país donde lograran desarrollarse y vivir mejor", mencionó. 

"Mis hijos entraron a un país hace tres años, tienen el mismo trabajo y los quieren mucho, porque son personas de buen corazón y los aprecian. A él le gusta bastante (nueva vida y trabajo) y está en proceso de conseguir la residencia", añadió. 

Por último, otro de los mensajes que dejó el padre de la víctima fue: "Esto fue un delito y ojalá se transparente lo máximo posible para que en todos los servicios públicos y también privados esto no vuelva a ocurrir". 

