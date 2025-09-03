 “Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno - Chilevisión
Debate 2025 en Chilevisión: Cuándo y cómo ver el sorteo de posiciones y del cara a cara entre candidatos "Impunidad terrible y perversa": La segunda denuncia contra torturadores de hospital de Osorno AHORA | Reportan 21 heridos tras choque de bus escolar y camión en Ruta 5 Norte Aprueba candidatura a diputado de Daniel Jadue y rechazan solicitud de RN
03/09/2025 16:10

“Aquí hay crueldad”: Lo que se sabe de los torturadores de funcionario en Hospital Base de Osorno

La grave situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo.

Gran impacto han generado los registros de torturas al interior del Hospital Base San José de Osorno. Un trabajador, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), fue sometido a diversas vejaciones entre 2018 y 2020.

En las imágenes se observa cómo el funcionario recibió distintas agresiones: Desde golpes, ataduras, cortarle el pelo contra su voluntad, cubrir su rostro con plástico hasta forzarlo a desnudarse.

Los videos se dieron a conocer después de que la Fiscalía reabriera la investigación contra los cuatro trabajadores acusados de maltrato físico y psicológico.

Lo que se sabe de los torturadores del hospital

La situación se hizo pública la madrugada de este lunes, luego que un correo electrónico con videos y fotografías fuera difundido entre compañeros de trabajo, desatando una inmediata reacción de los gremios y autoridades del recinto.

Los hechos, a pesar de haber sido investigados en 2020 por la antigua administración, no arrojaron sanciones administrativas contra los funcionarios implicados.

Los torturadores que aparecen en las imágenes son funcionarios del área de informática del hospital. Entre los cuatro habrían infringido graves vejaciones al hombre afectado en las inmediaciones del mismo centro.

"Aquí hay derechamente crueldad y tortura hacia esa persona. Por lo tanto, a raíz del video que obtenemos y las diligencias que vayamos haciendo, hay que ver cómo vamos caratular estos hechos porque son de extrema gravedad", afirmó la fiscal jefe de la Fiscalía Local de Osorno, María Angélica Miguel.

En ese contexto, el Ministerio Público también indagará el conocimiento que tuvo la administración del hospital respecto a los hechos, para identificar un eventual ocultamiento de la información.

En las últimas horas, también se reveló una segunda denuncia contra los mismos cuatro agresores. En esta ocasión, una joven funcionaria acusó discriminación de género.

El director del Hospital Base San José de Osorno, Julio Vargas, confirmó que los cuatro funcionarios, de planta y a contrata, “ya recibieron sanciones por la segunda denuncia, entre ellas la suspensión de funciones".

"En cuanto a los vejámenes contra el ex trabajador, también fueron notificados y están en proceso de apelación. Mientras tanto, fueron separados de sus labores habituales y reasignados”, afirmó Vargas.

Por mientras, el sumario administrativo aún se encuentra en estado de notificación.

