Le ocultaban información y lo obligaban a pagar: Los nuevos antecedentes del caso de joven torturado en Hospital de Osorno - Chilevisión

04/09/2025 14:11

Le ocultaban información y lo obligaban a pagar: Los nuevos antecedentes del caso de joven torturado en Hospital de Osorno

En conversación con el programa "Contigo En La Mañana", el padre de la víctima señaló que además de sufrir tortura física, los agresores también ejercían violencia psicológica al funcionario.

Este jueves, un día después que se conocieran los videos de tortura que sufrió un joven trabajador TEA en el Hospital Base de Osorno, su padre entregó nuevos antecedentes.

En conversación con el programa "Contigo En La Mañana", el hombre señaló que además de sufrir tortura física, los agresores también ejercían violencia psicológica al funcionario, ya que le escondían información para perjudicar su trabajo en el hospital.

"Escondían información y ejercían poder con eso. Lo obligaban a que pagara por la información para realizar bien su trabajo", manifestó el padre de la víctima. 

Trabajador se fue de Chile junto a su hermano

En el mismo programa, el padre de la víctima señaló que hoy el joven vive en otro país junto a su hermano mellizo. 

"Mis hijos entraron a un país hace tres años, tienen el mismo trabajo y los quieren mucho, porque son personas de buen corazón y los aprecian. A él le gusta bastante (nueva vida y trabajo) y está en proceso de conseguir la residencia", añadió. 

